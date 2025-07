Una trabajadora de Murcia, despedida tras sufrir un aborto por una picadura de abeja: el tribunal le concede la incapacidad permanente

La prevención de riesgos laborales es uno de los pilares fundamentales en cualquier entorno de trabajo y más aún cuando la vida de los empleados está en juego. Aunque a veces la ética y la moral nos dan pistas claras sobre lo que está bien y lo que está mal, las empresas, pueden llegar a reducir a los trabajadores a simples cifras dando lugar a que, en ocasiones, se tomen decisiones que resultan incomprensibles a nivel humano y que acaban afectando de manera drástica la vida de quienes trabajan en ellas.

En mayo de 2021 una trabajadora agrícola de la Región de Murcia, peón en un invernadero, sufría un accidente que le cambió la vida: mientras realizaba sus labores en el invernadero, fue picada por un abejorro que le provocó una grave reacción anafiláctica. Además de causaler una crisis inmediata, tuvo consecuencias severas y le provocó un aborto espontáneo en la misma jornada, cuando apenas se encontraba en la sexta semana de gestación.

El accidente se produjo en un entorno donde los abejorros, utilizados para la polinización de las plantas, son comunes y la trabajadora previamente diagnosticada con hipersensibilidad a las picaduras de estos insectos, no pudo prever la magnitud del riesgo al que estaba expuesta. A pesar de contar con este diagnóstico, la empresa no adoptó medidas preventivas adecuadas para protegerla de este tipo de accidente.

La respuesta judicial: incapacidad permanente total

Tras el trágico incidente la trabajadora solicitaba ser reconocida como incapaz para continuar en su puesto de trabajo. A pesar de que la empresa y la mutua que gestionaba su seguro recurrieron la decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Social número 9 de Murcia, que había concedido a la trabajadora la incapacidad permanente total derivada del accidente laboral.

En la resolución la Sala destacaba la gravedad de la situación al señalar que si la trabajadora tuviera que seguir trabajando en los invernaderos, donde la presencia de abejorros es necesaria para la polinización, estaría expuesta a un riesgo inminente para su salud, incluso mortal. La sentencia también recalca que, aunque la incapacidad permanente no exige demostrar una lesión física permanente en todos los casos, lo que se debe evaluar es la imposibilidad de realizar el trabajo habitual de manera segura.

El fracaso de la empresa: despido en lugar de recolocación

La resolución también aborda la actuación de la empresa, que no solo no le ofrecía soluciones para prevenir el riesgo que enfrentaba la trabajadora, sino que decidía extinguir su contrato de trabajo por "ineptitud sobrevenida". Según la empresa la imposibilidad de cambiar de puesto de trabajo era una causa suficiente para finalizar la relación laboral. Sin embargo la sentencia considera que esta decisión fue incorrecta, ya que la empresa no se hizo cargo de las medidas de reubicación ni prevención ante los riesgos laborales conocidos.

El tribunal subraya que en casos como este, las empresas deben ser responsables de proteger a sus empleados, y que si no se toman medidas para prevenir accidentes laborales de este tipo, se puede generar un escenario donde se reconozca la incapacidad laboral, como ha ocurrido en este caso. Además se menciona que la mutua que recurrió la sentencia también ha sido condenada a pagar las costas judiciales, con un total de 800 euros.

Aunque esta sentencia es un importante precedente en cuanto a la protección de los derechos laborales de los trabajadores en situaciones similares, la resolución no es aún firme. La empresa y la mutua pueden presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, en busca de una unificación de doctrina. Esto significa que la sentencia podría ser revisada, pero mientras tanto, la trabajadora ha obtenido el reconocimiento de su incapacidad permanente total ya que la sala considera que si se la obliga a seguir trabajando en los invernaderos está "en situación de muerte potencial od e muy graves consecuencias para la salud".