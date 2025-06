"El primer cambio será usar toda la vida laboral": Niño Becerra anticipa el cambio en la jubilación en España

Con un número de pensionistas que no deja de crecer y ante la inminente jubilación de miles de trabajadores en los próximos años, son muchas las personas que observan con inquietud cómo podría evolucionar uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar en España: el sistema público de pensiones. La preocupación no es menor, y es que de ello dependerá en gran medida el nivel de vida y la estabilidad económica que muchos ciudadanos esperan para la etapa final de su vida laboral.

En este contexto marcado por la incertidumbre y los debates políticos, cobra especial importancia prestar atención a voces expertas y bien informadas que puedan arrojar luz sin generar alarmas innecesarias. Para evitar el ruido y centrarse en lo relevante, muchos medios de comunicación acuden a economistas y catedráticos con larga trayectoria, como Santiago Niño Becerra, quien ha vuelto a pronunciarse sobre el futuro inmediato de la jubilación en nuestro país.

El profesor, conocido por su estilo directo y su análisis detallado de la economía española, ha sido tajante en su última intervención en la Cadena SER. Según sus palabras España no podrá esquivar el camino que ya han comenzado a recorrer otros países europeos, como Dinamarca, y tendrá que reformar su sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad.

Entre los primeros pasos que se tomarán, Niño Becerra señala uno que podría cambiar radicalmente el cálculo de las pensiones: “el primer cambio será usar toda la vida laboral para calcular la pensión, no solo los últimos 35 años”. Una afirmación que pone sobre la mesa un ajuste profundo en cómo se determinan las prestaciones que recibirá cada persona al retirarse del mercado laboral.

Pero eso no es todo. El economista va más allá y anticipa un proceso de transformación más amplio, en el que también se incrementará la edad legal de jubilación (hasta los 70 años, según sus palabras) y se endurecerán las condiciones para acceder a la jubilación anticipada. En su opinión, estos cambios no son una posibilidad lejana, sino un futuro prácticamente asegurado: “Sí, evidentemente”.