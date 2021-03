Las ofertas de empleo en Murcia ponen de manifiesto el esfuerzo que están haciendo las empresas de la Región para crear puestos de trabajo. Compruébalo en los casi 50 puestos vacantes que destacamos en el siguiente artículo, a los cuales puedes inscribirte aquí mismo. Comerciales, ingenieros, informáticos, mozos de almacén, operarios, mecánicos, peones, contables, etc. pueden encontrar su oportunidad en estas líneas.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo. Tus vacantes llegarán a los lectores de los periódicos de Prensa Ibérica-Zeta, así como a todos sus usuarios de Redes Sociales.

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO IMAN SELECCIONA:

COMERCIAL para Lorca

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Iman Temporing ETT selecciona para importante empresa ubicada en la zona de la Hoya un comercial de línea telefónica, para desarrollar las siguientes tareas:

- Crear, gestionar y hacer seguimiento de cartera propia de clientes.

- Análisis de mercado y ampliación de cartera de mercado.

- Venta de distintos tipos de productos de líneas telefónicas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL en Lorca.

EMPRESA COSMÉTICA SELECCIONA:

Asesor@s de belleza o Jef@s de equipo ( trabajo ONLINE, desde Casa) para Murcia

- 10 vacantes.

Precisamos personas que sean apasionadas con la belleza y las redes sociales y les guste compartir trucos de belleza y productos de su tienda online.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor@s de belleza o Jef@s de equipo ( trabajo ONLINE, desde Casa) en Murcia.

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

Export Area Manager para Murcia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Export Area Manager en Murcia.

BLINKER ESPAÑA SELECCIONA:

Comercial para Murcia

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial en Murcia.

Logística y Almacén

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Mozo/a de Almacén - Pol. Ind. Oeste San Gines para Murcia

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona personal para realizar funciones de mozo de almacén, preparando pedidos y atendiendo a clientes mayoristas en tienda. La empresa se dedica al menaje de hogar siendo una importante empresa de distribución ubicada en el Polígono Industrial Oeste de San Ginés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de Almacén - Pol. Ind. Oeste San Gines en Murcia.

Personal carga y descarga días sueltos - Abarán

- 4 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

Grupo Crit selecciona personal para realizar funciones de carga y descarga manual de mercancía. La empresa se dedica al menaje de hogar y es una importante empresa de distribución de productos en la zona de Abarán.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal carga y descarga días sueltos - Abarán.

Ingenieros, técnicos e informáticos

ITINERE TALENT SELECCIONA:

Responsable de Operación y Mantenimiento para Murcia

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Seleccionamos para importante empresa del sector Energías Renovables un Responsable de operación y mantenimiento para las plantas fotovoltaicas en la Región de Murcia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Operación y Mantenimiento en Murcia.

MICHAEL PAGE SELECCIONA:

C++/QT Engineer - Murcia - 100% remoto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de C++/QT Engineer - Murcia - 100% remoto.

QA Automation Engineer - Murcia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de QA Automation Engineer - Murcia.

QA Lead - Murcia.

You will be responsible for:

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de QA Lead - Murcia.

Administrador de Sistemas - SysAdmin - Murcia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrador de Sistemas - SysAdmin - Murcia.

NOVAGRIC SELECCIONA:

Ingeniero/a proyectista para Mazarrón

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a proyectista en Mazarrón.

METAENLACE SELECCIONA:

Programador Junior BI para Murcia

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador Junior BI en Murcia.

Técnico Middleware - Weblogic para Murcia

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Middleware - Weblogic en Murcia.

Recursos Humanos

PAGE PERSONNEL SELECCIONA:

RESPONSABLE RRHH Y PRL para Murcia.

Buscamos un perfil de RRHH con máster en PRL. Experiencia de 5 años en almacén o entorno industrial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RESPONSABLE RRHH Y PRL en Murcia.

Construcción

CASAS DE MADERA MADERCÁS SELECCIONA:

Ayudante de montaje y construcción de casas de madera, mixtas y de canexel para Alcantarilla

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de montaje y construcción de casas de madera, mixtas y de canexel en Alcantarilla.

Administración y Finanzas

INTEREMPLEO / CARTAGENA - SANTA LUCÍA SELECCIONA:

Contable - Aux. Administr. (Santomera).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Contable - Aux. Administr. (Santomera).

PERICHÁN SELECCIONA:

Administrativo Dpto. comercial para Mazarrón

- Contrato a tiempo parcial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo Dpto. comercial. en Mazarrón.

Marketing y Comunicación

NOVAGRIC SELECCIONA:

DISEÑADOR/A AUDIOVISUAL para Alhama de Murcia

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DISEÑADOR/A AUDIOVISUAL en Alhama de Murcia.

GRUPO EUROFORMAC SELECCIONA:

BECARIO/A CREACION CONTENIDO (TARDES) para Murcia

- Jornada parcial - tarde.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de BECARIO/A CREACION CONTENIDO (TARDES) en Murcia.

Otros oficios y profesiones

GRUPO CRIT ESPAÑA SELECCIONA:

Operario/a de Extrusión - Alcantarilla

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit multinacional de RRHH selecciona para importante empresa de referencia en el sector del plástico, en pleno proceso de expansión nacional e internacional, con centros de trabajo ubicados en Alcantarilla y Librilla, necesita incorporar a su plantilla un/a operario/a de extrusión de plásticos, realizando la función principal de control de fabricación de bobinas de film de plástico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de Extrusión - Alcantarilla.

Operario/a de Impresión Bobina - Alcantarilla

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit multinacional de RRHH selecciona para importante empresa de referencia en el sector del plástico en pleno proceso de expansión nacional e internacional, con centros de trabajo ubicados en Alcantarilla y Librilla, necesita incorporar a su plantilla un/a operario/a de impresión bobina a bobina, realizando la función principal de control del proceso de fabricación en las máquinas de impresión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de Impresión Bobina - Alcantarilla.

Carpintero/a metálico -cristalero para Cartagena

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona personal para trabajar como cristalero/a y/o carpintero metálico en estructuras de PVC para una importante empresa ubicada en Cartagena.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carpintero/a metálico -cristalero en Cartagena.

Operario/a de Fábrica - Jefe de Línea (Lorqui)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit multinacional de RRHH selecciona para importante empresa de referencia en el sector del plástico en pleno proceso de expansión nacional e internacional, necesita incorporar a su plantilla un/a operario/a de producción con posibilidad para llegar a ser jefe/a de línea tras recibir formación por parte de la empresa, con formación profesional de grado medio o grado superior relacionados con el puesto de trabajo para centro de trabajo ubicado en Lorqui.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de Fábrica - Jefe de Linea (Lorqui).

CONECTA EMPLEO ETT SELECCIONA:

Operario de impresión para Alcantarilla

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario de impresión en Alcantarilla.

NOVAGRIC SELECCIONA:

FONTANERO/A para Torre-Pacheco

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FONTANERO/A en Torre-Pacheco.

ELECTRICISTA INSTALACIONES AGRÍCOLAS para Mazarrón

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ELECTRICISTA INSTALACIONES AGRÍCOLAS en Mazarrón.

NORD JOB ETT SELECCIONA:

ENCAJADORA CON EXPERIENCIA ALMACEN CITRICOS para Murcia

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENCAJADORA CON EXPERIENCIA ALMACEN CITRICOS en Murcia.

NEXIAN SPAIN SELECCIONA:

Mecánico/a Maquinaria Producción ( Murcia)

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecanico/a Maquinaria Producción ( Murcia).

Si aún no has encontrado tu oportunidad, sigue consultando aquí más OFERTAS DE EMPLEO EN MURCIA.