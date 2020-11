Diversos perfiles profesionales encontrarán trabajo en Murcia con estas ofertas de empleo

La Región de Murcia lucha por hacer frente a las adversidades consecuentes de la pandemia. La crisis del coronavirus está azotando con fuerza al territorio murciano, pero sus empresas, comercios y negocios luchan por salir adelante. Muestra de ello, son las decenas de ofertas de empleo en Murcia, que destacamos a continuación. Tenemos vacantes para comerciales, ingenieros, analistas, financieros, diseñadores gráficos, sanitarios, dependientes y camareros, entre otros puestos.

Comercial, ventas y telemarketing

Page Personnel selecciona:

Comercial Ecommerce (h/m) para Murcia

Publicado: 20/11/2020 - 06:02

- Salario 23.000€ - 25.000€ Bruto/año

El candidato/a deberá realizar:

- Tareas comerciales y apertura de clientes del sector ecommerce.

- Conocimientos en Ecommerce.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Ecommerce (h/m) en Murcia.

Informáticos, ingenieros y técnicos

Page Personnel selecciona:

Programador de PLCs (h/m) para Murcia

Publicado: 19/11/2020 - 06:02

La persona que se incorpore a la posición de Programador de PLCs, realizará las siguientes funciones:

- Desarrollo de esquemas Eléctricos (E-PLAN).

- Programación de PLCs (Siemmens, Omron).

- Soporte y Asistencia a Clientes.

- Puesta en marcha remota de equipos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Programador de PLCs (h/m) en Murcia.

Ingeniero/a de Diseño Mecánico - Plástico para Murcia

Publicado: 18/11/2020 - 06:00

Las principales funciones serán:

- Diseño en 3D de nuevos productos.

- Ensayos y estudios de viabilidad del producto.

- Supervisión de la producción del producto.

- Elaboración de documentación técnica.

- Colaboración con otros departamentos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a de Diseño Mecánico - Plástico en Murcia.

BETWEEN selecciona:

Técnico/a Ofertas EPC FV (Murcia)

Publicado: 17/11/2020 - 16:15

- Jornada completa.

- Salario 21.000€ - 24.000€ Bruto/mes

BETWEEN INDUSTRIAL SERVICES, división de ingeniería de instalaciones perteneciente al grupo BETWEEN Technology selecciona un/a TÉCNICO/A DE OFERTAS para incorporarse en uno de nuestros equipos de MURCIA que tenemos implantados en uno de nuestros principales clientes del sector ENERGÍAS RENOVABLES - FOTOVOLTAICA.

En BETWEEN seleccionamos y apostamos por el mejor talento dentro del ámbito de la ingeniería de instalaciones. Nos involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil.

Actualmente contamos con un equipo de más de 590 personas desarrollando proyectos nacionales e internacionales, tanto en nuestra propia Oficina Técnica como en las instalaciones de nuestros clientes.

Seleccionamos un/a Técnico/a de Ofertas para trabajar en un proyecto estable de uno de nuestros principales clientes ubicado en MURCIA. Se trata de un proyecto de plantas Fotovoltaicas.

Posibilidad de continuar en otros proyectos de BETWEEN a la finalización del proyecto.

¿Qué haré? Estas serán tus funciones principales:

Estudio de las bases/pliegos de oferta.

- Elaboración de ofertas y licitaciones económicas para proyectos EPC o BoP.

- Optimización de la oferta analizando las diversas alternativas posibles.

- Coordinación con otros departamentos: Ingeniería, compras€

- Solicitud de cotizaciones a proveedores y subcontratas.

- Apoyo al departamento comercial.

- Análisis de riesgos.

- Elaboración de comparativos.

¿Cómo lo haré?:

- Trabajaras de la mano de un equipo de ingenieros altamente especializados.

- Contarás con un PC y todas las licencias de software necesarias.

- Tendrás un equipo de soporte informático a tu disposición.

Beneficios que tendrás en tu lugar de trabajo:

- Horario flexible.

- Ambiente de trabajo joven y dinámico.

Además, trabajando para BETWEEN obtendrás los siguientes beneficios añadidos:

- Posibilidad de trabajar en proyectos nacionales e internacionales, para clientes de referencia del sector industrial.

- Posibilidad de formar parte de una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional. Un buen lugar donde trabajar: cuidamos de nuestro equipo y la sociedad a través de iniciativas, programas de conciliación y de responsabilidad social corporativa.

- Te integrarás en un equipo de alto rendimiento y con un alto grado de especialización.

- Dispondrás de oportunidades de formación y desarrollo profesional.

- Pondremos a tu disposición un amplio abanico de retos y proyectos acordes con tus objetivos personales y profesionales.

- Posibilidad de elegir cómo obtener parte de tu salario gracias a las ventajas fiscales de nuestra Retribución Flexible, y descuentos para acceder a centros de fitness, entre otros.

En BETWEEN, la igualdad de oportunidades es uno de nuestros valores. Nuestro compromiso es contratar al mejor talentos independientemente de su raza, religión, sexo, edad y personas con otras capacidades y promover su desarrollo profesional y personal.

Requisitos:

- Ingeniería Técnica.

- 1 -2 años realizando ofertas (EPC) en sector energía, preferiblemente para instalaciones FV.

- Inglés B2.

- Disponibilidad Inmediata o a corto plazo en Murcia.

- Perfil dinámico y proactivo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Ofertas EPC FV (Murcia) .

Administración y Finanzas

GRUPO OESIA selecciona:

Analista Cobol Banca para Murcia

Publicado: 17/11/2020 - 13:35

- 3 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Buscamos Analistas funcionales Cobol de Pasivo, de Core bancario, para unirse a uno de nuestros clientes del sector, pudiendo incorporarse desde cualquier ubicacion (teletrabajo).

Funciones a realizar entre otras:

- Análisis y diseño técnico y funcional.

- Definición de casos de uso.

- Diseño de pruebas técnicas y funcionales.

- Elaboración de documentación funcional y técnica.

- Interlocución con el cliente.

- Planificación y ejecución del ciclo de vida del proyecto.

- Supervisión y seguimiento del estado del proyecto.

- Toma de requerimientos.

Ademas, en Oesia podrás beneficiarte de:

- Un plan de formación que abarca tanto el área técnica como el desarrollo de habilidades.

- Optimizar tus ingresos a través de nuestro Plan de Retribución Flexible.

- Ventajas exclusivas de empleados de grupo Oesia.

Requisitos:

- Al menos 5 años de experiencia como Analista Funcional (toma de requerimientos, estimaciones, etc), en entorno host, Cobol, CICS, DB2.

- Conocimientos funcionales de aplicaciones de Pasivo: Cuentas Vista, Cuentas Plazo, Obligaciones Subordinadas, Modelos de Hacienda...

- Conocimientos avanzados de Plataforma Bancaria.

- Conocimiento del funcionamiento de los productos, su contratación, liquidaciones, así como la normativa que le aplica, FTF, CRS, FATCA, Blanqueo, DMO ...

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista Cobol Banca en Murcia.

FASTER selecciona:

Administrativo/a Dep. Comercio Exterior para Alcantarilla

Publicado: 17/11/2020 - 10:35

Grupo Faster selecciona a un/a Administrativo/a de Dep Comercio Exterior horientado a compras para empresa situada en el Poligo Industial Oeste.

Funciones:

- Atención telefónica comercial.

- Atención al cliente.

- Gestión de pedidos.

- Redactar presupuestos.

- Gestión de albaranes.

- Mecanización de datos.

- Labores de archivo.

¿Qué ofrecemos?:

- Contrato a media jornada con posibilidad de ampliación a jornada completa.

- Posibilidad de incorporación a la empresa.

Requisitos:

- Nivel alto de Excel.

- Nivel de Inglés B1 MÍNIMO.

- Experiencia en el puesto, de al menos 1 año.

- Vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Dep. Comercio Exterior en Alcantarilla.

Diseño Gráfico y arquitectura

Grupo Crit España selecciona:

Diseñador/a Gráfico - Lorca

Publicado: 18/11/2020 - 18:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona personal para trabajar como diseñador/a gráfico en importante empresa dedicada a la comercialización de una amplia gama de productos cosméticos y aparatos eléctricos.

Se ofrece:

- Contratación temporal con posibilidad de pasar a plantilla.

- Jornada completa.

- Incorporación inmediata.

Requisitos:

- Residir en Lorca o pedanías cercanas.

- Experiencia mínima de un 1 año.

- Persona dinámica.

- Formacion en Diseño Gráfico.

- Dominio y control del Paquete Adobe, Photoshop Ilustrator indesign, maquetación y Adobe premiere.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Diseñador/a Gráfico - Lorca.

Hostelería

Agencia de Colocación Grupo 2000 selecciona:

Ayudante de camarero/a y ayudante de cocina para Altorreal, Murcia para Molina de Segura

Publicado: 19/11/2020 - 10:13

- 4 vacantes.

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de camarero/a y ayudante de cocina para Altorreal, Murcia en Molina de Segura.

Comercios y dependientes

Agencia de Colocación Grupo 2000 selecciona:

Dependiente/a de comercio para Cehegín

Publicado: 17/11/2020 - 18:24

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a de comercio para Cehegín.

Dependiente/a de comercio para Caravaca, Murcia para Caravaca de la Cruz

Publicado: 17/11/2020 - 18:21

- Contrato formativo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a de comercio para Caravaca, Murcia en Caravaca de la Cruz.

Formación

Grupo Euroformac selecciona:

FORMADOR/A OPOSICIONES PROFESOR INFANTIL-PRIMARIA para Murcia

Publicado: 16/11/2020 - 10:51

- Contrato a tiempo parcial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FORMADOR/A OPOSICIONES PROFESOR INFANTIL-PRIMARIA en Murcia.

Sanitarios

Wellbeing Solutions selecciona:

ENFERMERO/A RESIDENCIA TEMPORAL MURCIA

Publicado: 16/11/2020 - 10:21

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Salario 23.000€ - 25.000€ Bruto/año

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENFERMERO/A RESIDENCIA TEMPORAL MURCIA.

