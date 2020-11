¿Cómo conseguir que tu banco no te cobre comisiones en tu cuenta?

A no ser que tengas menos de 25 años u otra serie de productos contratados con tu banco, lo más probable es que tengas que pagar ciertos costes de mantenimiento por tu cuenta bancaria. Aunque en la actualidad cada vez son más los bancos que amplían el rango de edad hasta los 30 años para poder disfrutar de una cuenta libre de comisiones, sobre todo en el caso de tener una nómina asociada a ese número de cuenta, llegará un momento en el que dejes de disfrutar de ciertas ventajas por el simple hecho de ser joven. En ese momento, si no lo habías hecho anteriormente, es cuando más te conviene comparar la oferta de cuentas que tienen los bancos para poder pagar menos por el mismo servicio.

Por otro lado, el riesgo a que la situación económica empeore debido a la crisis del coronavirus y el aumento en las tasas de morosidad ha provocado que los bancos hayan empezado a endurecer sus condiciones. Como era de esperar, uno de los primeros productos en verse afectado ha sido el de las cuentas libres de comisiones. Pero ¿es posible tener una cuenta sin que el banco me cobre nada por mantenerla?

¿Más vinculaciones por menos comisiones?

Existen algunas maneras de conseguir una cuenta totalmente gratuita, aunque la más común y utilizada por todos los bancos es la de pedir otros requisitos o vinculaciones para que la entidad pase por alto este coste. En la mayoría de los casos, basta con tener unos ingresos periódicos mensuales asociados, pero en otras ocasiones, pueden pedirte también tener algún recibo domiciliado o, incluso, hacer compras periódicas con alguna tarjeta de crédito. En el caso de no querer optar por ninguno de estos productos, siempre queda la opción de buscar una entidad que te cobre menos que el resto por el mantenimiento de tu cuenta y que, además, permita que puedas sacar provecho de otro tipo de ventajas.

En el caso de la Cuenta Única de Banco Mediolanum nos encontramos con un periodo inicial de tres meses en el que la cuenta es gratuita y tiene una remuneración del 1,75% TIN anual durante este periodo de tiempo. Además, tiene los servicios de banca online y la figura de un experto financiero asociado totalmente gratuitos. Una vez pasados los tres primeros meses, en el caso de no tener ingresos por valor de 700 euros o contratar productos de gestión por un importe superior a los 3.000 euros, el coste anual por mantenimiento será de 60 euros con las ventajas anteriormente mencionadas.

El futuro de los bancos pasa por la personalización de sus productos financieros, "ahora, más que nunca, el cliente necesita opciones acordes a sus necesidades y adaptadas a sus exigencias. En este sentido, la Cuenta Única de Banco Mediolanum es una opción competitiva y conveniente", señala Alessio Zambón, Responsable de Marketing en Banco Mediolanum.

Por otro lado, Bankia pide tener ingresos domiciliados, realizar dos compras al mes con tarjeta de crédito y tener 135 euros en primas de riesgo o 30.000 euros en fondos de inversión para no cobrar comisiones. Si se tiene un plan de pensiones, seguro de ahorro o fondos de inversión el coste de mantenimiento también será cero. En el caso de no cumplir estos requisitos y sólo disponer de ingresos domiciliados y tarjeta de crédito, el cliente pagará 6 euros al mes. Si por el contrario, sólo tiene la nómina domiciliada, pero no tarjeta de crédito, el coste será de 14 euros al mes.

La nueva Cuenta One del Banco Santander también establece como requisito mínimo ingresos superiores a los 600 euros, más la condición de tener 5.000 euros en planes de pensiones o fondos de inversión, una hipoteca o préstamo con la entidad y/o seguros con primas anuales superiores a los 120 euros. En caso de no cumplir estos requisitos se podrá llegar a pagar hasta 240 euros al año por mantener una cuenta abierta con el banco.

Por su parte, Sabadell o CaixaBank pueden llegar a pedir 200 y 240 euros anuales respectivamente por una cuenta a aquellos clientes que tengan una menor vinculación.

Existe la posibilidad también de librarse de las comisiones por una cuenta a través de la banca 100% digital. No a todo el mundo le gusta hacer sus trámites de manera online, pero aquellos para los que esto no suponga un problema tendrán la ventaja de disponer de este tipo de servicio de manera gratuita.

Uno de los bancos que hasta ahora venía ofreciendo este servicio 100% libre de comisiones era ING, pero, a partir del próximo mes de abril, la famosa Cuenta Naranja de la entidad pasará a tener un coste de 10 euros al mes en el caso de no tener una nómina o pensión domiciliadas y más de 30.000 euros de saldo medio.