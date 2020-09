Las ofertas de empleo de hoy en Murcia buscan más de 100 candidatos

Acaba la semana encontrando trabajo. Consulta las ofertas de empleo en Murcia, que están activas en estos momentos, y consigue ese puesto vacante que tanto anhelas. Tenemos oportunidades laborales para mozos de almacén, delineantes, mecánicos, operarios, etc...

GRUPO IMAN

Hay muchos motivos para trabajar con nosotros, escoge el tuyo.

Después de tantos años en el sector hay muchas cosas que podemos explicarte. Pero sabemos que el tiempo es oro, así que hemos organizado la información en diferentes secciones para ayudarte a encontrar lo que buscas rápidamente. Así somos, pensando siempre en las necesidades de nuestros clientes.

GRUPO IMAN selecciona:

MOZOS/AS ALMACÉN DÍAS SUELTOS para Lorca

Publicado: 16/09/2020 - 17:10

- 10 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/año

En IMAN Temporing ETT selecciona mozos/as de almacén para la zona de Alhama de Murcia. Las funciones a desarrollar son:

-Recepción de mercancías.

-Almacenamiento y manutención.

-Preparación de pedidos.

-Expedición de mercancías.

-Organización y control de las existencias.

-Gestión de las entradas de material a almacén.

-Preparación de pedidos y órdenes de producción.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MOZOS/AS ALMACÉN DÍAS SUELTOS en Lorca.

ProntoPro es una plataforma digital que permite a los profesionales como tú encontrar nuevos clientes.

Recibe las peticiones de los clientes en donde quiera que estés: Puedes evaluarla y responder ofreciendo tu mejor propuesta. Sin intermediarios: eres tú el que escoge el precio.

La negociación es confidencial entre las partes: ProntoPro no requiere comisiones o porcentajes sobre el trabajo desempeñado.

No es un abono de suscripción: tú eres el que decide a qué peticiones responder.

Ofrecemos a todos nuestros profesionales la posibilidad de crear un perfil online para completar y enriquecer tus datos, una descripción de tu actividad, imágenes de los trabajos desarrollados y reseñas de tus antiguos clientes.

PRONTOPRO selecciona:

Se busca urgentemente instructor de artes marciales para Murcia

Publicado: 16/09/2020 - 10:41

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

REQUISITOS DEL PERFIL:

-Especialización en un arte marcial.

-Experiencia demostrable en la enseñanza.

-Capacidad de programar el curso.

-Disciplina excelente.

-Alto nivel de habilidades interpersonales y de de gestión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Se busca urgentemente instructor de artes marciales en Murcia.

BETWEEN

¿Sabes dónde encontrar el equipo humano y el trato que mereces, participando en proyectos que te estimulen? Puedes encontrar buenos proyectos en muchos sitios, pero en BETWEEN Technology además obtendrás el trato humano que siempre has echado en falta. ¡Únete a nuestro equipo!

BETWEEN selecciona:

Delineante Civil AutoCad Fotovoltaica (Murcia)

Publicado: 15/09/2020 - 16:15

- Jornada completa.

- Salario 21.000€ - 24.000€ Bruto/mes

Buscamos Proyectistas especialistas en el diseño de la ingeniería civil con AutoCad en proyectos industriales de plantas de Energía y Fotovoltaicas.

Proyectos de equipos completos de seguimiento solar.



-Trabajarás de la mano de un equipo de ingenieros altamente especializados.

-Contaras con un PC y todas las licencias de software necesarias.

-Tendrás un equipo de soporte informático a tu disposición.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delineante Civil AutoCad Fotovoltaica (Murcia).

FEU VERT

Feu Vert: tu coche en buenas manos.

Desde 1972, en Feu Vert hemos tenido claro que nuestra misión es facilitarte la vida realizando con garantía el mantenimiento de tu vehículo. Para ello contamos con los medios tecnológicamente más avanzados y los equipos humanos mejor preparados para garantizar un servicio de confianza y excelencia. Calidad, servicio y precio son nuestro compromiso, con el respaldo de una gran compañía con presencia Europea. Sabemos de la importancia para ti de tu vehículo y en Feu Vert estamos concienciados de ello.

Feu Vert selecciona:

Mecánico/a de automóviles CARTAGENA

Publicado: 14/09/2020 - 12:35

- Contrato de duración determinada.

Se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc...y otras operaciones de mecánica pesada (embragues, distribuciones, etc.)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a de automóviles CARTAGENA.

FASTER

Servicio, colocación y suministro de personal.

FASTER selecciona:

Operario/a para Torres de Cotillas (Las)

Publicado: 16/09/2020 - 13:35

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos para empresa ubicada en las Torres de Cotillas, un/a operario/a polivalente.

Disponibilidad inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a en Torres de Cotillas (Las).

Técnico/a de RRLL para Murcia

Publicado: 14/09/2020 - 13:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster selecciona técnico/a de Recursos Humanos para empresa ubicada en Murcia. Las funciones a llevar a cabo serán:

- Administración de personal como son la preparación de nóminas, contratos, altas y bajas en seguridad social y tratamiento de IT.

- Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales.

- Procesos de selección y formación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de RRLL en Murcia.

Operario/a sección bodega para Murcia

Publicado: 11/09/2020 - 12:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos para empresa del sector alimentación más punteras de la Región de Murcia. Un/a operario/a para la sección de bodega.

Funciones:

- Limpieza de cubas.

- Llenado de bidones.

- Orden y limpieza de la zona de trabajo.

Apoyo en sección.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a sección bodega en Murcia.

Aprendiz de Maquinista para Murcia

Publicado: 11/09/2020 - 10:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Faster selecciona un/a aprendiz de maquinista para empresa familiar situada en las cercanías de Murcia.

Funciones:

- Ayudar al correcto funcionamiento de la maquina.

- Aprender y utilizar el utillaje necesario para manejar y mantener la maquinaria.

- Alimentar la maquina.

- Limpieza de maquinaria.

- Almacenaje.

- Apoyar al oficial en sus funciones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Aprendiz de Maquinista en Murcia.

SOLUTIA

Consultoría de RR.HH especializada en el sector Healthcare

En Solutia Global Health Solutions tenemos un profundo conocimiento de los profesionales vinculados a las Ciencias de la Vida y la Salud y esto nos erige como un socio de alto nivel para confiar sus procesos de selección estratégicos en el ámbito Farma, Biotec, Medical Devices & Diagnostics y Sanitario.

Nuestra metodología nos permite encontrar el profesional más adecuado y garantizar una perfecta adaptación a los requisitos del puesto y del mercad

SOLUTIA selecciona:

Graduado/a fisioterapia Cartagena

Publicado: 15/09/2020 - 15:35

Estamos buscando un/a Fisioterapeuta para realizar terapia manual a trabajadores de una empresa ubicada en Cartagena.

OBJETIVOS:

- Concienciar a los trabajadores sobre la importancia de una correcta higiene postural.

- Trasladar herramientas y consejos para mejorar la postura en su entorno laboral.

- Stand en lugar apropiado dentro del centro de trabajo donde cada trabajador podrá tener una sesión individual con el/la fisioterapeuta de 30 minutos.

DISPONIBILIDAD:

- Los martes de 13:00 a 16:00.

- Fecha de incorporación - inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Graduado/a fisioterapia Cartagena.

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Grupo Crit España selecciona:

Jefe de Equipo (H/M) para Murcia

Publicado: 17/09/2020 - 14:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Funciones:

- Gestión de equipo de trabajo de almacén.

- Control y supervisión diaria de las actividades y operaciones.

- Control de la producción.

- Información y reporte de datos.

- Responsabilidad en la aplicación y seguimiento de las políticas de seguridad y PRL.

- Mejora de procesos.

Se ofrece contrato a jornada completa de lunes a viernes en horario de 6:00 a 14:20.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Equipo (H/M) en Murcia.

Personal técnico cortafuegos - Lobosillo para Cartagena

Publicado: 17/09/2020 - 13:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona personal para técnico de cortafuegos para una empresa dedicada al almacenaje y la manufactura del vidrio, la fabricación de persianas, mosquiteras, compactos y todo tipo de cerramientos ubicada en Lobosillo. Las funciones a realizar serían captación y fidelización de clientes, gestión de la cartera de clientes del area cortafuegos y resolución de incidencias en el servicio posventa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal técnico cortafuegos - Lobosillo en Cartagena.

Mozo Almacén (H/M) para Molina de Segura

Publicado: 16/09/2020 - 10:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Crit Outsourcing, la rama de externalización de servicios de GRUPO CRIT, seleccionamos para importante empresa dedicada al sector logístico, ubicada en el Polígono Industrial de La Serreta en Molina de Segura, mozo/a de almacén para la preparación de pedidos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo Almacén (H/M) en Molina de Segura.

Mozo/a logísitica -Abarán

Publicado: 14/09/2020 - 14:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

GRUPO CRIT selecciona operarios/as de logísitica para preparación de pedidos con experiencia para una empresa dedicada a articulos de uso doméstico ubicada en Abarán.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a logísitica -Abarán.

Operario Lavado Palots (H/M) para Lorquí

Publicado: 14/09/2020 - 11:35

- 5 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada intensiva - indiferente.

Desde Crit Outsourcing, la rama de externalización de servicios de GRUPO CRIT, seleccionamos para empresa ubicada en el Polígono Industrial El Saladar en Lorquí, operario/a para el lavado de cajas y contenedores de plástico.

FUNCIONES:

- Abastecer y desabastecer máquina de lavado.

- Lavado manual con pistola de agua.

- Ubicación y colocación de contenedores de plástico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario Lavado Palots (H/M) en Lorquí.

Export Manager Hortofruticola para Murcia

Publicado: 11/09/2020 - 14:35

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 30.000€ - 40.000€ Bruto/año

Para empresa ubicada en Murcia del sector hortofruticola seleccionamos un@ Export Manager para incorporacion innmediata.

Entre las funciones destacan:

- Captación de la cartera de clientes a nivel internacional.

- Mantenimiento y crecimiento de la cartera de clientes actual y apoyo en la captación y negociación con proveedores al departamento de Compras.

- Investigación y apertura de nuevos mercados y clientes.

- Supervisión y control de los riesgos comerciales.

- Gestión y administración comercial.

- Reporting continuado a la Dirección.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Export Manager Hortofruticola en Murcia.

Mediterráneo, Gastronomía y Arte selecciona:

Jefe de producción sector alimentación para Murcia

Publicado: 14/09/2020 - 15:04

- Jornada completa.

FUNCIONES PRINCIPALES:

- Planificación y coordinación del trabajo de los operarios de fábrica.

- Control y supervisión de los procesos de producción para cumplir plazos de fabricación.

- Control de stocks y gestión de almacenes.

- Gestión de las incidencias de producción y averías de la maquinaria.

- Búsqueda de estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia de la producción.

- Gestión y aplicación de los procedimientos y recursos de seguridad alimentaria en la fábrica.

- Reportando constantemente información a la Gerencia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de producción sector alimentación en Murcia.

NEXIAN SPAIN selecciona:

Comercial de Servicios de RR.HH. Sector Agrario para Lorca

Publicado: 16/09/2020 - 09:08

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial de Servicios de RR.HH. Sector Agrario en Lorca.

ASECON selecciona:

ASESORES COMERCIALES PARA YOIGO EMPRESAS para San Javier

Publicado: 16/09/2020 - 16:14

- 6 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASESORES COMERCIALES PARA YOIGO EMPRESAS en San Javier.

AGRI NOVA SCIENCE SA selecciona:

Mozo de almacén para Águilas

Publicado: 14/09/2020 - 11:14

- Jornada completa.

Empresa con amplia experiencia en la fabricación de fertilizantes para agricultura busca mozo de almacén para desarrollar labores de inventario, distribución de mercancías, carga y descarga de material etc. Se requiere experiencia manejando carretillas elevadoras.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo de almacén en Águilas.

Grupo Euroformac selecciona:

Becario/a Administrativo con Perfil Comercial para Murcia

Publicado: 15/09/2020 - 16:37

- Jornada completa.

GRUPO EUROFORMAC, Consultora de RRHH especializada en formación, selecciona becario para incorporación inmediata en nuestras oficinas de Murcia.

Tareas Principales:

- Atención telefónica, filtro de llamadas, manejo de plataforma interna, manejo del correo electrónico.

-Gestión comercial de acciones formativas.

- Gestión documental y administrativa básica, gestión de bases de datos, preparación de documentación administrativa, tramitación, gestiones y trámites de carácter general con los diferentes organismos colaboradores y empresas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Becario/a Administrativo con Perfil Comercial en Murcia.

FORMADOR/A OPOSICIONES - ADMINISTRATIVO GENERAL DEL ESTADO para Murcia

Publicado: 14/09/2020 - 10:28

- 3 vacantes.

Seleccionamos FORMADORES con experiencia como preparadores de oposiciones, para grupos que se van a iniciar en breve tanto en nuestras instalaciones de Murcia como de Cartagena.

Especialistas en:

- Función publica (TREBEP).

- Ley 39/2015 y 40/2015.

- Ley General Presupuestaria.

- Constitución.

Requisitos:

-Trabajadores de la administración Pública.

-Experiencia como preparadores de Oposiciones.

-Temario propio elaborado

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de FORMADOR/A OPOSICIONES - ADMINISTRATIVO GENERAL DEL ESTADO en Murcia.

