Encontrar trabajo en Murcia es más fácil con estas ofertas para administrativos, técnicos o peones, entre otros

PRONTOPRO selecciona:

Buscamos instructores de artes marciales para Murcia

Publicado: 10/09/2020 - 08:25

Muchas vacantes.

- Contrato autónomo.

ProntoPro.es, el portal número uno en España que pone en contacto a sus usuarios con profesionales del sector, busca Instructores de artes marciales en Valencia para satisfacer las solicitudes de trabajo recibidas.

REQUISITOS DEL PERFIL:

-Especialización en un arte marcial.

-Experiencia demostrable en la enseñanza.

-Capacidad de programar el curso.

-Disciplina excelente.

-Alto nivel de habilidades interpersonales y de gestión.

LO QUE TE OFRECEMOS:

-Oportunidad de ampliar su clientela y extender su negocio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Buscamos instructores de artes marciales en Murcia.

BETWEEN

¿Sabes dónde encontrar el equipo humano y el trato que mereces, participando en proyectos que te estimulen? Puedes encontrar buenos proyectos en muchos sitios, pero en BETWEEN Technology además obtendrás el trato humano que siempre has echado en falta. ¡Únete a nuestro equipo!

BETWEEN selecciona:

Delineante Civil FV/Energía Solidworks (Murcia)

Publicado: 08/09/2020 - 15:15

- Jornada completa.

- Salario 21.000€ - 27.000€ Bruto/mes

En BETWEEN seleccionamos y apostamos por el mejor talento dentro del ámbito de la ingeniería de instalaciones. Nos involucramos en una gran variedad de proyectos punteros, trabajando con los clientes más innovadores del sector Petroquímico, Químico, Energético, Farmacéutico, Alimentario, Construcción y Obra Civil.

Actualmente contamos con un equipo de más de 590 personas desarrollando proyectos nacionales e internacionales, tanto en nuestra propia Oficina Técnica como en las instalaciones de nuestros clientes.

Seleccionamos un/a Delineante o Proyectista Civil con experiencia en proyectos de Energía o Fotovoltaicos y buen dominio del programa SolidWorks y AutoCad, para trabajar en un proyecto de larga duración en uno de nuestros principales clientes ubicado en MURCIA.

Buscamos Proyectistas especialistas en el diseño con SolidWorks en proyectos industriales de plantas de Energía y Fotovoltaicas. Proyectos de equipos completos de seguimiento solar.

¿Cómo lo haré?

- Trabajarás de la mano de un equipo de ingenieros altamente especializados.

- Contarás con un PC y todas las licencias de software necesarias.

- Tendrás un equipo de soporte informático a tu disposición.

Beneficios que tendrás en tu lugar de trabajo:

- Horario flexible.

- Ambiente de trabajo joven y dinámico.

Además, trabajando para BETWEEN obtendrás los siguientes beneficios añadidos:

- Posibilidad de trabajar en proyectos nacionales e internacionales, para clientes de referencia del sector industrial.

- Posibilidad de formar parte de una empresa en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional. Un buen lugar donde trabajar: cuidamos de nuestro equipo y la sociedad a través de iniciativas, programas de conciliación y de responsabilidad social corporativa.

- Te integrarás en un equipo de alto rendimiento y con un alto grado de especialización.

- Dispondrás de oportunidades de formación y desarrollo profesional.

- Pondremos a tu disposición un amplio abanico de retos y proyectos acordes con tus objetivos personales y profesionales.

- Posibilidad de elegir cómo obtener parte de tu salario gracias a las ventajas fiscales de nuestra Retribución Flexible, y descuentos para acceder a centros de fitness, entre otros.

En BETWEEN, la igualdad de oportunidades es uno de nuestros valores. Nuestro compromiso es contratar al mejor talento, independientemente de su raza, religión, sexo, edad y personas con otras capacidades y promover su desarrollo profesional y personal.

Requerimos:

- FP, Grado Medio o Superior especialidad Civil.

- Al menos 3 años de experiencia en el puesto o similar.

- Experiencia en proyectos de obra civil, industrial, fotovoltaica y energía.

- Amplia experiencia en el diseño con SolidWorks.

- Disponibilidad de incorporación INMEDIATA en Murcia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delineante Civil FV/Energía Solidworks (Murcia).

FASTER

Servicio, colocación y suministro de personal.

FASTER selecciona:

Auxiliar administrativo/a para Murcia

Publicado: 10/09/2020 - 13:05

- Contrato de duración determinada.

Faster Empleo selecciona para empresa del sector comercio ubicada en Murcia, un/a auxiliar administrativo/a.

Funciones:

- Apoyo a tareas administrativas del departamento.

- Contabilidad.

- Apoyo en gestión de tienda online, actualizar web y redes sociales.

- Gestión de los pedidos derivados de la tienda online, preparación de los mismos para realizar los envíos.

¿Qué buscamos?:

- Personal con experiencia en puestos administrativos y en preparación de pedidos, con ganas de implicación y desarrollo, y disponibilidad para trabajar media jornada de mañanas de 9 a 14 horas.

- Experiencia en puesto similar de al menos un año.

- Disponibilidad para trabajar en jornada de mañana.

- Formación profesional en administración.

- Disponibilidad inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar administrativo/a en Murcia.

Peón/a sector metal para Librilla

Publicado: 10/09/2020 - 11:35

- Jornada completa.

Gurpo Faster selecciona un/a peón/a especialista en el sector metal, para empresa cliente ubicada en Librilla.

FUNCIONES:

- Apoyo en fabrica.

- Manejo de la prensa.

- Soldadura de piezas.

- Montaje de piezas.

- Manejo de la guillotina.

¿Qué ofrecemos?:

- Jornada partida de lunes a jueves. Viernes intensiva.

Requerimos:

- Experiencia en fabricas del sector metal.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peón/a sector metal en Librilla.

Técnico/a de RRHH para Murcia

Publicado: 04/09/2020 - 14:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster selecciona técnico/a de Recursos Humanos para empresa ubicada en Murcia. Las funciones a llevar a cabo serán:

- Administración de personal como son la preparación de nóminas, contratos, altas y bajas en seguridad social y tratamiento de IT.

- Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales.

- Procesos de selección y formación.

Requisitos:

- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se valorará master en Recursos Humanos.

- Paquete Office.

- Experiencia en programa de nóminas Labor-Summar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de RRHH en Murcia.

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Nuestros consultores te asesorarán sobre los mejores pasos para continuar con tu desarrollo profesional.

Queremos ser una pieza clave para facilitarte el acceso a las mejores empresas y ofertas de empleo a nivel nacional.

¡¡Trabajemos juntos!!

Grupo Crit España selecciona:

Técnico-a comercio exterior-Inglés alto para Murcia

Publicado: 10/09/2020 - 13:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Te gustaría trabajar en departamento de comercio exterior en una empresa líder en su sector? GRUPO CRIT selecciona para una importante empresa dedicada a la comercialización de productos electrodomésticos personal con formación y experiencia en comercio internacional y nivel alto de inglés para formar parte del departamento de comercio exterior e importación de esta empresa ubicada en Murcia.

Si posees formación finalizada en comercio exterior/ comercio internacional/ o rama de administración, tienes nivel alto de inglés (Mínimo nivel C1) y posees al menos 1 año de experiencia en departamentos de comercio exterior y gestión de proveedores, resides en Murcia capital o pedanias cercanas, con disponibilidad de incorporación inmediata a jornada completa en turno partido de mañana y tarde, esta es tu oferta!!!

Las funciones del puesto consisten en tareas de contacto con proveedores internacionales en inglés y gestión administrativa entre otras funciones.

El puesto de trabajo es a jornada completa a turno partido de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 con salario 1209,09€ brutos/mes (Negociable).

El tipo de contratación es inicialmente con con Empresa de Trabajo Temporal de entre 3-6 meses y posterior posibilidad de paso a plantilla según desempeño para consolidar el puesto en plantilla estable.

Requisitos:

-Poseer formación finalizada en comercio exterior/comercio internacional y/o la rama de administración.

-Poseer nivel alto de inglés (Nivel C1-C2).

-Poseer al menos 2 años de experiencia en departamenos de comercio exterior y contacto con proveedores.

-Residir en Murcia capital o pedanías cercanas.

-Disponibilidad de incorporación inmediata a jornada completa en turno partido mañana y tarde.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico-a comercio exterior-Inglés alto en Murcia.

Personal administración logística- Lorquí

Publicado: 10/09/2020 - 11:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Te gustaría trabajar en departamento de logística desempeñanado tareas administrativas? Una de las empresas con gran prestigio dentro del sector de la manipulación y tratado de envases de plástico necesita incorporar a su plantilla una persona con experiencia desempeñando funciones administrativas relacionadas con pedidos y logística acostumbrado a trabajar con ERP y hojas de Excel en sus instalaciones ubicada en Lorquí. Un empleo con proyección futura.

Este trabajo es polivalente y consiste principalmente en asumir y gestionar tareas administrativas relacionadas con logística y expediciones:

-Tramitar órdenes de compra/pedidos.

-Contabilizar facturas de compras con asociación de proyecto.

-Tramitar órdenes de venta para facturación.

-Realizar operativa de compensaciones de cobros en ERP.

-Grabación albaranes en excel de clientes.

-Grabación de pedidos de clientes en ERP.

Para ser parte de este gran proyecto, tendrá que tener experiencia previa de al menos 1 año en puesto polivalente de logística en su parte administrativa y expediciones y formación académica en la rama administrativa y nivel alto de manejo del Paquete Office concretamente en Excel y manejo de ERP

Debe aportar trato educado y cordial,orientación al resultado, trabajo en equipo, auto-motivación. Persona acostumbrada al trabajo bajo presión y priorización de tareas.

Ofrecemos contrato inicialmente por empresa de trabajo temporal con posibilidad de renovar para consolidar el puesto de trabajo según desempeño en plantilla, en una jornada completa partida de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas con salario de "18.600"€ brutos anuales y la oportunidad de poder estar dentro de una de las mejores empresas a nivel internacional del sector del plástico

Desde Grupo Crit queremos que te formes y sigues creciendo profesionalmente, ser parte de un grupo único, internacional, que muestra pasión, talento y confianza en las personas. Somos la empresa de Recursos Humanos para dar tu siguiente paso profesional. Te esperamos.

-Poseer experiencia previa de al menos 1 año en puesto polivalente de logística en su parte administrativa y expediciones.

-Poseer formación académica en la rama administrativa o similar.

-Poseer nivel alto de manejo del Paquete Office, concretamente Excel y manejo de ERP.

-Disponibilidad de incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal administración logística- LorquÍ.

Personal administrativo RRHH- Programa Labor para Murcia

Publicado: 10/09/2020 - 11:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

¿Te gustaría trabajar en departamento de administración de Recursos Humanos en un puesto multifunción con tareas administrativas y de gestión de trámites de Seguridad Social? Una de las empresas con gran prestigio dentro del sector de comercialización y distribución de recambios del automóvil precisa incorporar a su plantilla en el departamento de administración de recursos humanos con experiencia en manejo del programa LABOR para desempeño de trabajo administrativo y de gestión de trámites de Seguridad Social en sus instalaciones ubicada en Murcia. Un empleo con proyección futura.

Este trabajo es polivalente y consiste principalmente en asumir y gestionar tareas administrativas relacionadas con recursos humanos: Altas y bajas en Seguridad Social, comunicación de Contrat@, gestión de nóminas entre otras tareas.

Para ser parte de este gran proyecto, tendrá que poseer experiencia previa de al menos un año en puesto similar, imprescindible poseer experiencia en el manejo del programa LABOR, formación académica en la rama administrativa de recursos humanos o similar así como nivel alto de manejo del Paquete Office.

Ofrecemos contrato inicialmente por empresa de trabajo temporal mas paso a plantilla para consolidar el puesto de trabajo según desempeño, en una jornada completa partida de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas con salario de "1.209,09€" brutos mensuales y la oportunidad de poder estar dentro de una de las mejores empresas a nivel nacional del sector de los recambios de automóvil.

Desde Grupo Crit queremos que te formes y sigues creciendo profesionalmente, ser parte de un grupo único, internacional, que muestra pasión, talento y confianza en las personas. Somos la empresa de Recursos Humanos para dar tu siguiente paso profesional. Te esperamos.

-Poseer experiencia previa de al menos un año en puesto similar.

-Imprescindible poseer experiencia en el manejo del programa LABOR.

-Poseer formación académica en la rama administrativa de recursos humanos o similar.

-Poseer nivel alto de manejo del Paquete Office.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal administrativo RRHH- Programa Labor en Murcia.

Personal peón producción - Alcantarilla

Publicado: 08/09/2020 - 13:35

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona personal para una importante empresa de acabados de superficies metálicas y recubrimientos electrolíticos de metales ubicada en Alcantarilla.

-Se precisa persona con disponibilidad completa e inmediata.

-Persona interesada en turno de mañana de 06.00h a 14.00h.

- Contratración temporal con posibilidad de ampliar.

-Resir en Alcantarilla o alrededores.

- Imprescindible disponer del curso de 20 horas de C.1 CNAE 24: Trabajos de fabricación, producción y transformaciónm del hierro, del acero y de los metales no férreos y primera transformación (fabricación del acero, fundición de metales, fabricación de moldes, fabricación de tubos y similares)

- Experiencia mínima de 6 meses en la industrial del sector del metal.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal peón producción - Alcantarilla.

Personal de mantenimiento - Mecatrónica Industrial para Cartagena

Publicado: 07/09/2020 - 18:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona personal para trabajar como personal de mantenimiento especializado en mecatrónica para una importante empresa ubicada en Cartagena.

Se valorará tener formación en mecatrónica y poseer al menos 1 años de experiencia.

Funciones:

-Configurar sistemas mecatrónicos industriales, seleccionando los equipos y elementos que las componen.

-Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales: maquinaria, equipo industrial, líneas automatizadas de producción, etc., definiendo los recursos, los tiempos necesarios y los sistemas de control.

-Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales, controlando los tiempos y la calidad de los resultados.Supervisar los parámetros de funcionamiento de sistemas mecatrónicos industriales, utilizando instrumentos de medida y control y aplicaciones informáticas de propósito específico.

-Diagnosticar y localizar averías y disfunciones que se produzcan en sistemas mecatrónicos industriales, aplicando técnicas operativas y procedimientos específicos, para organizar su reparación.

-Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción.

-Poner a punto los equipos después de la reparación o montaje de la instalación, efectuando las pruebas de seguridad y funcionamiento, las modificaciones y ajustes necesarios, a partir de la documentación técnica, asegurando la fiabilidad y la eficiencia energética del sistema.

-Programar los sistemas automáticos, comprobando los parámetros de funcionamiento y la seguridad de la instalación, siguiendo los procedimientos establecidos en cada caso.

Se ofrece: Jornada completa y salario según convenio.

Requisitos:

- Poseer formación de técnico superior de mecatrónica industrial.

- Poseer al menos 1 año de experiencia como tecnico de mantenimiento especializado en mecatrónica.

- Poseer al menos un año de experiencia en dicho puesto.

- Residir en Cartagena o localidades cercanas.

- Posibilidad de incorporacion inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal de mantenimiento - Mecatrónica Industrial en Cartagena.

FLEXIPLAN / Murcia2 selecciona:

MONTADOR GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CUADRO ELÉCTRICO para Murcia

Publicado: 08/09/2020 - 11:13

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MONTADOR GRUPOS ELECTROGENOS Y CUADRO ELECTRICO en Murcia.

FLEXIPLAN / Murcia 1 selecciona:

Peón/a Industria del Plástico Lorca

Publicado: 07/09/2020 - 11:46

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 1.800€ - 2.000€ Bruto/mes

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peón/a Industria del Plástico Lorca.

Carretillero/a Zona Lorca

Publicado: 07/09/2020 - 11:46

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 1.600€ - 1.700€ Bruto/mes

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a Zona Lorca.

