Consulta los precios oficiales de las Barracas de las Fiestas de Primavera

Las barracas serán protagonistas de El Bando de la Huerta este 2026, coincidiendo con su 175 aniversario. La tradicional celebración de las Fiestas de Primavera de la capital del Segura destaca, además de la vestimenta original de la huerta murciana, las casetas de cañas y adobe han sido protagonistas durante este tipo de celebraciones, este año serán 39 barracas en total distribuidas por el centro, barrios y pedanías de la ciudad.

Clausura de las barracas de las Fiestas de Primavera de Murcia 2025. / Israel Sánchez

En esta última semana han sido publicados los precios oficiales de las barracas, el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Peñas Huertanas han hecho públicos los precios de las platos y raciones de las barracas de este año. Estos últimos años los precios habían estado subiendo, este año los precios siguen subiendo, aunque el servicio a mesa, que costaba alrededor de un 10% del precio de la cuenta final no se cobrará al menos este año.

Estos son los precios de las barracas este 2026:

Bebidas

Chato de vino: 1,10 €

Caña de cerveza ( Estrella de Levante ): 1,60 €

): 1,60 € Vaso de cerveza 30 cl (vaso de plástico, Estrella de Levante ): 1,80 €

): 1,80 € Quinto (1/5) o botellín de cerveza ( Estrella de Levante ): 1,60 €

): 1,60 € Tercio de cerveza ( Estrella de Levante ): 1,80 €

): 1,80 € Bote de cerveza ( Estrella de Levante ): 1,80 €

): 1,80 € Jarra de litro de cerveza ( Estrella de Levante ): 7,00 €

): 7,00 € Jarra de litro de vino: 5,00 €

Botella de vino 75 cl embotellado Maquiavelo roble: 8,00 €

roble: 8,00 € Refrescos (botellín): 1,50 €

Bitter (botellín o bote 20 cl): 1,50 €

Tónica (botellín o bote 20 cl): 1,80 €

Agua mineral (botellín): 1,00 €

Bote de refresco: 1,80 €

Cerveza sin alcohol 25 cl ( Estrella de Levante ): 1,80 €

): 1,80 € Cerveza sin alcohol en bote ( Estrella de Levante ): 1,90 €

): 1,90 € Agua (1,5 litros): 1,80 €

Gaseosa (1/2 litro): 1,50 €

Jarra de litro de sangría o tinto de verano de barril: 7,00 €

Botellín de tinto de verano: 1,50 €

Caña de tinto de verano 20 cl: 1,50 €

Vaso de tinto de verano 30 cl: 1,80 €

Agua con gas (botellín): 2,40 €

Tapas

Chorizo: 2,00 €

Morcilla: 1,80 €

Butifarra: 1,80 €

Morcón o butifarrón: 1,80 €

Salchicha o longaniza: 1,80 €

Chiquillo: 1,80 €

Lomo a la plancha: 1,90 €

Tocino a la plancha: 1,90 €

Sobrasada: 1,80 €

Sobrasada con queso: 3,00 €

Tortilla (cuña): 2,10 €

Michirones (plato grande): 4,20 €

(plato grande): 4,20 € Michirones (plato pequeño): 2,60 €

(plato pequeño): 2,60 € Patata cocida con ajo o aliño: 1,50 €

Concha o tarrina de ajo: 1,40 €

Patata asada con ajo: 1,40 €

Zarangollo (ración): 3,60 €

(ración): 3,60 € Pelota con caldo: 2,10 €

Acelgas fritas (ración): 1,80 €

Queso fresco o semicurado (triángulo): 1,80 €

Perdices de lechuga (unidad): 1,40 €

Ensalada murciana (ración): 2,80 €

(ración): 2,80 € Huevo cocido (unidad): 1,10 €

Ensalada de pimientos (ración): 3,40 €

Pisto (ración): 3,40 €

Aceitunas (ración): 1,40 €

Callos, manitas, caracoles o similares (tapa o media ración): 3,60 €

Callos, manitas, caracoles o similares (ración o plato): 7,00 €

Jamón serrano (plato 100-120 g): 4,70 €

Panera: 1,80 €

Suplemento de tomate a la plancha: 0,30 €

Guisos y Arroces

Guisos: 7,00 €

Arroces: 7,50 €

Migas (ración o plato): 7,00 €

Migas (media ración o plato): 3,50 €

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