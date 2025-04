Los huertanos más jóvenes llenan la Fica en la fiesta de La Repanocha

El recinto de La Fica se ha convertido un año más en el punto de encuentro para el Bando de la Huerta más joven. Desde las 12.00 horas del mediodía ya se podía ver por los alrededores un auténtico hervidero de gente, jóvenes de poco menos y poco más de 18 años pertrechados (al menos la mayoría) con sus zaragüeles, chalecos y esparteñas, dispuestos a dejarse la piel en el evento organizado por el Ayuntamiento de Murcia: La Repanocha.

Como ya ocurrió el pasado año, el control de acceso a la fiesta prohíbe la introducción de recipientes de vidrio y no se vende alcohol en las barras, sólo refrescos y agua, por lo que muchos acceden con aceiteras de plástico muy cargadas (se ven por todas partes, incluso tuneadas), mientras que otros ‘acampan’ en pequeños corrillos en el exterior, donde abundan las litronas y las botellas de alcohol. El griterío y el descaro propio de la edad es una constante. “Ya vinimos el año pasado, y repetimos porque está muy bien, mucho ambiente con gente de nuestra edad, pero luego nos iremos al centro”, explica un chico de entre 16 y 18 años, entre calada y calada de su vaper, un dispositivo que abunda entre la juventud.

A pocos metros se inicia una discusión por motivos que no se alcanzan a escuchar, pero se despeja rápido tras lograrse separar a la fuerza a los dos muchachos más encendidos.

“Esto no es nada, dentro de un par de horas todo irá a peor; esto se llena de borrachos y da un poquito de asco, por eso, sobre las 17.00 horas nos iremos”, señala una chica que no debe tener más de 16 o 17 años.

Este año, los encargados de ambientar la fiesta con música son artistas como los DJ Fran Ac, Pablo Maës, Antonio López, José Gómez, Jota Maro, Posho y Dipin, y Paul Martin. Sin embargo, muchos de los presentes, al menos con los que ha contactado esta Redacción no tienen ni la menor idea de quién actúa. “No lo sé, yo creía que había conciertos en directo, pero creo que son todos DJ, espero que se porten, mientras no pongan a Bisbal o Malú por mí bien”, confiesa entre risas un grupo de chicas.

El recinto, con capacidad para 18.000 personas y que estará abierto hasta las 23.00 horas, también dispone de una zona gastronómica a precios populares, con foodtrucks y gastronetas. El control policial es intenso dentro y fuera de la fiesta, aunque relajado ante el trasiego de botellas y el consumo de alcohol entre menores. Para la ocasión, el Consistorio ha instalado un hospital de campaña y más de 200 aseos portátiles para que en todo momento se salvaguarde la seguridad y, en la medida de lo posible, la limpieza del lugar.

Llama la atención que muchos de los jóvenes, sobre todo los visitantes, han preferido llevar un atuendo propio de los festivales. Uno de ellos, de unos 20 años, señala que viene de Cartagena. “No es festivo en mi ciudad, pero muchos nos escapamos porque aquí tenemos amigos, o en mi caso, mi novia”. Una pareja de chicos comenta en un español trastabillado y torpe que vienen de Irlanda y sólo aciertan a decir: “Mucha gente guapa en Murcia, sorpresa”.

Cabe destacar que este año, el Ayuntamiento ha desplegado a cuatro agentes medioambientales para informar a los asistentes a la fiesta de cómo deshacerse correctamente de los residuos en contenedores especiales instalados en puntos estratégicos del recinto… pero a la vista de cómo ya luce el patio, tiene todo un reto por delante.

Los jóvenes no sólo se han reunido alrededor de La Fica, sino que también han hecho suyo desde las primeras horas el jardín de la Constitución, la zona universitaria de la Merced. Eso sí, aquí la edad es palpablemente mayor y rondan entre los 20 y los 30 años. Tampoco se oculta demasiado el cargamento de alcohol que llevan los carritos de supermercado y las bolsas de plástico. Muchos grupos van y vienen para encontrar el mejor sitio. “Estamos buscando a unos amigos, la cobertura no es muy buena, y los mensajes entran cuando quieren; al final nos pondremos donde haya mujeres y no haya mucha competencia y si están buenas mejor, ¿no?”, suelta Mario, alias ‘Bolu’, por su origen argentino, señalan sus amigos.