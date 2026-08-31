Tres noches de películas familiares a orillas del río Segura

La próxima Feria de Murcia volverá a llevar la gran pantalla hasta las orillas del Segura. Durante tres noches, el cauce que atraviesa la ciudad servirá de escenario para una propuesta pensada para compartir en familia: películas al aire libre, acceso gratuito y una programación que incorporará también mensajes sobre el cuidado del entorno.

‘Un Río de Cine’, la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y PreZero, regresará los días 8, 9 y 10 de septiembre con tres títulos relacionados, desde distintas perspectivas, con la naturaleza y los animales. Buscando a Nemo, Pocahontas y Liberad a Willy compondrán una cartelera que buscará combinar el entretenimiento con la sensibilización ambiental.

Las sesiones comenzarán cada jornada a las 21.00 horas con la proyección de cortometrajes de Disney y mensajes centrados en esta materia. Media hora después, a las 21.30 horas, arrancará la película principal, dentro de una actividad concebida para todos los públicos.

Buscando a Nemo abrirá el ciclo el martes 8 de septiembre. La película sigue la aventura del pequeño pez payaso Nemo, que acaba separado de su padre, Marlin, después de alejarse demasiado de su hogar. A partir de ahí comienza un recorrido por el océano marcado por los peligros, la familia y la amistad.

La segunda noche, el miércoles 9, estará protagonizada por Pocahontas. La historia presenta el encuentro entre la joven indígena y el capitán John Smith, uno de los conquistadores ingleses llegados a las tierras donde vive su pueblo. La relación entre ambos les conduce a plantearse las diferencias entre sus comunidades y su distinta forma de relacionarse con la naturaleza.

El jueves 10 llegará el turno de Liberad a Willy, encargada de cerrar la programación. Su argumento gira en torno a Jesse, un niño que debe realizar trabajos comunitarios en un acuario tras cometer actos vandálicos. Allí establece un vínculo con Willy, una orca en cautividad, y acaba decidido a ayudar al animal a recuperar la libertad.

Más allá de las historias proyectadas, la propuesta dará al propio Segura un papel destacado. Durante esas noches, sus orillas dejarán de funcionar únicamente como parte del paisaje urbano para convertirse en punto de encuentro de familias, murcianos y visitantes, con una actividad que relacionará el ocio con cuestiones como la biodiversidad, los ecosistemas y la protección del entorno.

Una propuesta cultural con componente ambiental

La vertiente ambiental no quedará limitada a los contenidos que precederán a cada proyección. La organización invitará además a quienes acudan a llevar envases de plástico, latas o briks, incorporando así una acción vinculada a la separación de residuos y a la economía circular.

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Con entrada gratuita y tres noches consecutivas de programación, la iniciativa volverá a formar parte de la Feria murciana con una fórmula que combina una salida familiar, películas conocidas y el entorno del Segura como marco de la experiencia.