Todo listo para doce intensos días de Feria en las calles de Murcia

La Feria de Murcia de 2026 empezará a tomar la ciudad este jueves, 3 de septiembre, con la bajada de la Virgen de la Fuensanta y un primer recorrido que desembocará en los Huertos del Malecón. A partir de ahí, y hasta el día 15, el calendario encadenará algunos de sus actos más reconocibles con varias novedades: el reconocido cantante Walls dará el pregón en Belluga, Moros y Cristianos abrirán su Campamento el día 7 y el centro contará con una noria panorámica de 30 metros, un mercadillo artesanal y un nuevo carrusel ornamental en la Glorieta.

El arranque tendrá como protagonista a la Patrona. Tras la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta, los nuevos cabezudos dedicados a Pepa Aniorte y Carlos Santos saldrán junto al resto de figuras en un pasacalles acompañado por una banda de música. Las dos incorporaciones, realizadas por alumnos de la especialidad de técnicas escultóricas de la Escuela de Arte de la Región de Murcia, recorrerán distintos escenarios de la Feria antes de llegar a la entrada de los Huertos del Malecón, donde se celebrará el acto oficial de inauguración de las nuevas figuras y comenzará la programación festiva.

La siguiente noche llegará una de las citas centrales. El cantante Ginés Paredes, Walls, pronunciará el pregón el viernes 4 de septiembre, a las 21.30 horas, en la plaza del Cardenal Belluga. El periodista Pedro Jota Fernández presentará un acto en el que también participarán la Orquesta de Jóvenes ‘Ciudad de Murcia’ y el Orfeón Fernández Caballero. La organización anunció además una sorpresa vinculada a la música, la tradición, la familia y la ciudad. Walls toma el relevo de Viva Suecia, protagonista del pregón de la edición anterior.

El domingo 7 será el turno de Moros y Cristianos. Encarna Talavera será la encargada de pronunciar su pregón y, a continuación, se inaugurará el tradicional Campamento. La presencia de las tres culturas también está en la imagen que identifica esta edición: el cartel de Marcos Salvador Romera, titulado ‘Murcia enamora’ y dedicado al fallecido alcalde José Ballesta. La obra representa la torre de la Catedral y reúne referencias a las tres culturas abrahámicas, la Huerta, el corazón de Alfonso X y las petaladas que recibe la Virgen de la Fuensanta.

Mientras el centro concentra buena parte de los actos, La Fica volverá a funcionar como el gran recinto de atracciones. Abrirá el mismo 3 de septiembre con 59 propuestas, 24 para adultos y 35 infantiles. El recinto se completará con 38 casetas de juegos y más de 50 puestos de alimentación, entre dulce y salado.

La gran noria

La otra gran noria de la Feria —distinta de las atracciones de La Fica— volverá al plano de San Francisco. La panorámica mide 30 metros, dispone de 30 góndolas con aire acondicionado y funcionará durante todos los festejos, de 18.00 horas a 1.00 de la madrugada. Los fines de semana abrirá también de 12.00 a 14.00 horas. El viaje costará 6 euros, aunque el 7 de septiembre tendrá un descuento del 50%. Las personas con discapacidad podrán subir gratis mostrando el carnet en taquilla. La instalación es eléctrica, por lo que no produce ruido ni molestias para los vecinos del entorno.

A sus pies habrá de nuevo un mercadillo artesanal con casetas de madera y productos de comerciantes y artesanos de la Región, desde artículos de diseño y decoración hasta elaboraciones artesanales. El espacio contará además con una zona para tomar cerveza. Las casetas abrirán de lunes a jueves, de 18.00 a 22.00 horas, y los fines de semana también por la mañana, de 11.00 a 14.00, además de la apertura vespertina de 18.00 a 22.00.

El pórtico

El Malecón recuperará otro de sus elementos más reconocibles: el pórtico monumental de entrada a los Huertos, con la recreación de la histórica fachada del Palacio de Codorníu y, como el año pasado, la ampliación que reproduce el desaparecido convento de San Francisco. A poca distancia, la Glorieta de España incorporará este año un carrusel de sillas voladoras de 6 metros concebido como elemento ornamental y punto de encuentro y fotografía.

La música se repartirá por varios escenarios. La verbena cambia de emplazamiento y se traslada a la plaza de la Cruz Roja, donde se celebrará el 10 de septiembre desde las 21.30 horas con el espectáculo ‘Siempre Disco’, un repertorio de éxitos de los años 70, 80, 90 y primeros 2000. Habrá barra y zona de food trucks. La plaza de la Paja estrenará, por su parte, ‘Sácame a bailar’: Javier y Selin actuarán el día 8 a las 19.00 horas con pasodobles, canciones de baile y éxitos populares, mientras que Amaranto ocupará el mismo escenario y horario el día 9 con boleros y otros ritmos clásicos.

Noticias relacionadas

Ese espacio tendrá además programación infantil los días 10 y 11, a las 19.00 horas, y conciertos de agrupaciones musicales del municipio los días 5, 6 y 13, a las 20.00. El primer fin de semana añadirá dos exhibiciones en la plaza de la Cruz Roja: el sábado 5, a las 12.00 horas, la asociación deportiva Dequiresa mostrará disciplinas caninas como obediencia, agility y rastreo; y el domingo 6, también al mediodía, la asociación Águilas del Sol ofrecerá una exhibición de aves rapaces y acercará al público estas especies y su papel en el medio natural.