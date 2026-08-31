La Fica se prepara para abrir con 59 atracciones y varios regresos

La Feria de Murcia volverá a poner en marcha este jueves, 3 de septiembre, uno de sus principales espacios con la apertura del recinto de atracciones de La Fica. Entre las incorporaciones y regresos de esta edición figuran El Ratón Vacilón, el túnel de terror y The Limit, además de una nueva atracción infantil, Colgadito, que compartirán espacio con clásicos como la noria y los coches de choque.

El recinto ferial contará este año con cerca de 150 instalaciones distribuidas en sus 40.000 metros cuadrados de superficie. De ellas, 59 serán atracciones: 24 destinadas al público adulto y otras 35 infantiles. La oferta se completará con 38 casetas de juegos y más de 50 puestos de alimentación, tanto de productos dulces como salados.

La cifra de atracciones queda ligeramente por debajo de la registrada el año pasado, cuando se instalaron 60. En aquella edición, al añadir los puestos de artesanía y los espacios gastronómicos, el conjunto desplegado durante los festejos superó las 200 instalaciones.

La apertura de este jueves llegará además acompañada de la promoción habitual de la jornada inaugural. Las atracciones ofrecerán un 2x1 durante ese primer día, una medida dirigida a facilitar que familias y jóvenes puedan comenzar a disfrutar del recinto desde el arranque de la Feria.

Buena parte de la atención estará puesta en varios nombres que vuelven a La Fica después de algunas ediciones de ausencia. Es el caso de El Ratón Vacilón y del túnel de terror, dos de las atracciones que regresan este año al recinto.

También estará de nuevo The Limit, caracterizada por sus sillas voladoras que se elevan a más de 40 metros. Esta instalación protagonizó un incidente en 2022, cuando 24 personas quedaron detenidas en su punto más alto después de que el sistema de seguridad parase la atracción al no detectar uno de los cables de acero. Sus responsables indicaron entonces que nunca se había producido una situación similar y la instalación volvió a estar operativa poco después.

Atracción The Limit. / Israel Sánchez

Junto a estos regresos, la principal novedad entre las propuestas dirigidas a los más pequeños será Colgadito. La nueva atracción infantil se incorporará a las 35 previstas para este público, entre las que convivirá con instalaciones habituales de la feria. En la zona de adultos tampoco faltarán referencias clásicas del recinto, como la noria y los coches de choque.

La edición de 2026 introducirá además cambios en el funcionamiento de La Fica para facilitar el acceso de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y de aquellas con sensibilidad sensorial. De lunes a jueves, entre las 18.00 y las 21.00 horas, el recinto estará adaptado para estos visitantes.

A esta medida se añadirá el Día TEA, que volverá a celebrarse tras la experiencia del año pasado. Será el martes 8 de septiembre y durante toda esa jornada las atracciones reducirán al máximo los estímulos sonoros con el objetivo de facilitar su utilización por parte de las personas con sensibilidad sensorial.

Un día después, el miércoles 9 de septiembre, llegará el Día del Niño. Las atracciones infantiles aplicarán entonces precios reducidos, mientras que las destinadas a adultos ofrecerán descuentos especiales hasta las 22.00 horas.

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Con el reparto de instalaciones ya definido, La Fica afronta así los últimos días antes de abrir sus puertas. Desde el jueves, las 59 atracciones compartirán los 40.000 metros cuadrados del recinto con las casetas de juegos y los puestos de alimentación que completarán la oferta de la Feria de Murcia de este año.