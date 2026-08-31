El festival Lemon Pop cumple 30 años con dos noches en Murcia Parque

El Lemon Pop alcanzará este septiembre una cifra redonda. El festival murciano celebrará su 30.ª edición dentro de la programación de la Feria de Murcia 2026 con conciertos repartidos por distintos puntos de la ciudad y dos noches que concentrarán el grueso del cartel. Murcia Parque será el escenario principal los días 11 y 12 de septiembre, con apertura de puertas a las 20.00 horas y actuaciones desde las 20.30.

Antes de esas dos jornadas, el aniversario comenzará a tomar forma el 3 de septiembre. La Terraza de Los Molinos del Río acogerá una fiesta de presentación con The Ray Ons y un DJ todavía pendiente de confirmar. Esa misma fecha abrirá en las Caballerizas la exposición 30 años de Lemon Pop en sus carteles, que permanecerá disponible hasta el 19 de septiembre y recorrerá la trayectoria del festival a través de su imagen gráfica.

La programación continuará el 4 de septiembre con Loganz, también en la Terraza de Los Molinos del Río. Un día después, el 5, Palomo Palomo actuará en la Cooperativa Ítaca. La actividad se retomará el día 9 con Bang! en la Terraza y llegará el 10 a La Yesería, donde está prevista la actuación de Regular Crowd.

Murcia Parque asumirá el protagonismo el viernes 11 de septiembre con cinco nombres. Por su escenario pasarán Pértiga, Cora Yako, Ezezez, Los Mejillones Tigre y Camellos, en una primera noche que reunirá distintas propuestas de la escena alternativa actual.

Entre ellas estará Cora Yako, formación madrileña cuya propuesta se mueve entre el indie y el pop de guitarras. Los Mejillones Tigre llegarán con una combinación de sonidos marcada por el mestizaje, mientras que Camellos aportará el carácter irreverente que ha acompañado su presencia dentro de la nueva escena independiente española.

La segunda gran cita llegará el sábado 12. El programa de esa noche comenzará con Blue Cheese, ganadores del CreaMurcia 2026 en la categoría Pop-Rock, y continuará con Juventude, Espiricom, Exonvaldes y The Boo Radleys.

La presencia de estos dos últimos grupos aportará representación internacional al aniversario. The Boo Radleys, banda británica vinculada al indie pop y al sonido alternativo de las décadas de los ochenta y noventa, figura entre los principales nombres anunciados para esta edición. También participarán los franceses Exonvaldes, con una trayectoria ligada al indie rock y al pop alternativo.

El cartel de Murcia Parque combinará así grupos internacionales, bandas nacionales y proyectos emergentes, una fórmula que el festival volverá a desplegar en las dos jornadas centrales de su 30.º aniversario.

La actividad del sábado 12 no se limitará a los conciertos nocturnos. A las 12.30 horas, Perdón actuará en Locoloco Vintage, incorporando una cita al mediodía a la programación de esa jornada.

El programa incluye además una proyección cinematográfica en la Filmoteca Regional. Tanto su fecha como su contenido quedaron pendientes de un anuncio posterior en la información difundida sobre esta edición.

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El recorrido por los distintos escenarios permitirá que la celebración se prolongue desde el 3 de septiembre y conviva con la exposición dedicada a los carteles del festival. La muestra permanecerá abierta durante buena parte del mes, hasta el día 19, mientras los conciertos se repartirán entre la Terraza de Los Molinos del Río, la Cooperativa Ítaca, La Yesería, Locoloco Vintage y Murcia Parque.