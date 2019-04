Doña Sardinilla y el Gran Chirrete, protagonistas de la fiesta Sardinera que arranca hoy

A la entrada del Salón de Plenos repartían este miércoles pitos y pañuelos blancos con el logo de la Agrupación Sardinera. Eran importantes porque un rato después había que hacer sonar los primeros y agitar los segundos al son del Himno Sardinero, que pondría el colofón al acto que iba a acontecer. El presidente de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez, lo dejó claro al inicio de su discurso: dijo que "el Espíritu Sardinero no es otro que la alegría, la tolerancia y la generosidad". El Entierro de la Sardina ya está en marcha.

Los pequeños José María Vera y Martina Ortiz, Gran Chirrete y Doña Sardinilla, fueron los protagonistas de la tradicional presentación en el Ayuntamiento de los personajes típicos del Entierro. Y es que los niños estrenan esta tarde-noche desfile, con 16 carrozas. Los menores leerán esta noche su Testamento, luego se quemará el Catafalco infantil, cien por cien ecológico, y habrá un castillo.

Vera es del grupo Centro Brujo. Ortiz es de Odín. Se llevaron unos detalles conmemorativos para que no olviden nunca este día. La niña, además, un ramo de flores.

El actor Enrique Martínez y la periodista Sandra Díaz, Gran Pez y Doña Sardina, también estuvieron presentes en el acto. "Auténticos embajadores de nuestra fiesta y nuestra ciudad allá donde vayáis", les dijo el presidente de la Agrupación Sardinera.

El acto de presentación acudieron el alcalde de Murcia, José Ballesta Germán, y el concejal de Cultura, Jesús Pacheco Méndez.

Díaz, al igual que la pequeña Martina, se llevó otro ramo de flores. "Sé que llegaré el domingo muerta, pero desde hoy no voy a parar de disfrutar cada momento. De niña, cuando veía el Entierro con mi familia, sentada y cogiendo juguetes, soñaba con un día como este", confesó la periodista.

El Gran Pez, por su parte, señaló que "en verdad os digo que conozco muchos sitios del mundo y siempre hay un murciano". Martínez ya apareció vestido de sardinero, con la capa del grupo Apolo.

El alcalde, por otro lado, señaló que "hay días que este salón de Plenos se llena de murcianía". Elogió "la vitalidad, ingenio, creatividad, entusiasmo y pasión" de los sardineros. "Siempre cercanos, humanos, no hay distancias", aseguró, a lo que añadió que "los sardineros no serían nada si no estuvieran siempre rodeados de gente".

Ballesta dijo que "nada sucede porque sí" y valoró que los niños heredan "una tradición murciana". "Y vosotros vais a ser los primeros que tengáis ese privilegio", dijo a Martina y José María.

Varios actos integran la agenda sardinera de este jueves, día 24. El primero está puesto al mediodía. El lugar, el patio del Cuartel de Artillería. El evento, el XII Encuentro de Sardinillas, dedicado a los menores tutelados por la Comunidad. Los pequeños de los centros de acogida tendrán su evento sardinero, y hasta realizarán un pequeño desfile. Cómo no, se llevarán juguetes.

Por la tarde, a las siete, está prevista la llegada de la Sardina a la ciudad. El Domingo de Resurrección ya hubo cortejo en Archena, municipio desde el que llega este año. El plan es hacer un acto en Santa Isabel y a continuación un gran desfile en el que, como es habitual, los sardineros harán gala de su entusiasmo y abrirán boca para lo que llega el sábado. El desfile en sí está previsto que empiece a las ocho de la tarde, en Belluga. De ahí, por la Plaza de los Apóstoles, Isidoro de la Cierva y Cetina, para salir a Santo Domingo y de ahí a la Gran Vía. El colofón, cómo no, La Glorieta.

Y será a las diez y media de la noche cuando la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, haga entrega de la Sardina al regidor capitalino, José Ballesta, que, a continuación, se la dará al presidente de la Agrupación Sardinera, José Antonio Sánchez.