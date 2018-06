El mercado del todoterreno se ha erigido como el gran protagonista de la industria del automóvil europea a lo largo de la última década. La presencia en nuestras carreteras de los también denominados SUV, crossover o todocaminos, se ha multiplicado de manera exponencial, hasta el punto de situarse algunos modelos entre los puestos más destacados de las listas de ventas. En éste panorama de marcado corte off-road, Seat ha irrumpido con un más que notable protagonismo. En tan solo dos años, la firma española ha conseguido consolidarse como una de las grandes referencias gracias a los nuevos Ateca y Arona. Dos modelos encuadrados en los segmentos de los todo terrenos compactos y los SUV-B, los cuales aglutinan la mayor parte de las matriculaciones del segmento del todoterreno.

Y sin duda alguna, se puede afirmar que el desembarco de Seat en el mercado SUV no ha podido ser más acertado. Parece ser que a la firma española no le ha costado mucho cambiar de registro de hacer dos de las gamas más exitosas de la industria del automóvil como las del Ibiza y León, para desarrollar un producto con suficientes garantías para poder competir de tú a tú con la cada vez más nutrida competencia.

Apuesta TDI

Una de las claves del éxito de la gama SUV de Seat ha sido su decidida apuesta por una lógica gama de motorizaciones. Un catálogo en el que el diésel cuenta con un notable protagonismo a través de las más avanzadas propuestas de la familia de motorizaciones TDI. Este catálogo de plantas motrices es un claro ejemplo de eficiencia, economía de consumo y respeto por el medio ambiente. Una combinación de factores imprescindible para poder afrontar con garantías el competitivo mercado actual.

El motor 1.6 TDI Ecomotive se presenta como primer escalón de esta gama. Una unidad ofrecida en dos niveles de 95 y 115 cv, que conforman la oferta diésel en el Arona, con unos más que notables resultados. En ambos casos el consumo medio se sitúa en trono a los 4 litros cada 100 km, mientras que las emisiones de C02, las más nocivas para la capa de ozono, son de tan sólo 111 gr/km gr en el caso del de menor potencia y de 106 gr/km en el de 115 cv. Unos datos que, sin duda alguna, rompen con la tendencia de demonización del gasóleo tan recurrente en la actualidad.

Imagen del SEAT Ateca

El "hermano mayor" de la gama SUV de Seat cuenta con una reforzada oferta TDI, que tiene en el ya mencionado 1.6 de 115 cv como puerta de acceso. Una más que eficiente propuesta cuyos valores de consumo y emisiones apena varían junto a la carrocería del Ateca (4,3 litros a los 100 y 113 gr/km de CO2). No obstante, las superiores pretensiones de esta variante compacta frente al más urbano Arona, también se reflejan en su propuesta de versiones con el 2.0 TDI como protagonista. En este caso, este motor se monta en el Ateca en sus versiones de 150 y 190 cv. Además, el modelo más potente, únicamente disponible en los niveles de acabado más altos Xcellence, Xcellence Plus y FR recurre al sistema de tracción total 4Drive y al efectivo cambio automático de doble embrague DSG, toda una garantía de efectividad, confort y rendimiento.

Además, las dos gamas se estructuran en torno a una amplia gama de niveles de acabado bajo las denominaciones Reference, Reference Plus, Style, Style Plus, Xcellence, Xcellence Plus y FR. Todo un abanico de opciones capaces de situar a Arona y Ateca entre las principales alternativas del creciente mercado crossover.