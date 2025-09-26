Síguenos en redes sociales:

Resumen de los Premios +WOMAN Murcia 2025
Eventos

Las ganadoras 2025

Así fue la gala completa

Programa

19:00h 🡪 Recepción de los Invitados y control de acceso a la sala. Pase de Photocall.

19:30h🡪 Bienvenida del acto por Sonia Martínez, gerente de La Opinión.

19:35h 🡪 Apertura a cargo de Ana Belén Martínez, Directora General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

19:45h 🡪 Mesa diálogo "Talento y Emprendimiento”
Participan:
Anabel Hernández. Fundadora de Mira Qué Plan
María Baraza. Diseñadora de moda nupcial – Atelier María Baraza
Concepción Martínez. Subdirectora del Maternal de la Arrixaca – Directiva en Pediatría Solidaria – Mujer Murciana del Año 2025
Cristina Sánchez. CMO & Co-founder ALMA SECRET

20:30h 🡪 Entrega de premios.
Premio +Woman 2025 categoría Mérito Deportivo.
Premio +Woman 2025 categoría Arte Digital y RR.SS.
Premio +Woman 2025 categoría Mención de Honor.
Premio +Woman 2025 categoría Talento y Emprendimiento.
Premio +Woman 2025 categoría Trayectoria Profesional.

20:50h 🡪 Actuación musical a cargo de CARMESÍ.

20:55h 🡪 Clausura el acto Ascensión Carreño, concejala delegada de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad.

21:00h 🡪 Vino español-Networking y final del encuentro

Cartel

