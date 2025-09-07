En directo

Programa 9:30 h. | Apertura:

• Pilar Martín. Decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM)

• José Alberto Pardo. Director de La Opinión



9:40 h. | Inauguración institucional:

• Juan José Pedreño. Consejero de Salud de la Región de Murcia



10:00 h. | Mesa Institucional:

• Directora General de Salud Mental de la Región de Murcia, Mª José Lozano

• Miembro de la Comisión de discapacidad de la Asamblea Regional de Murcia, Luz Marina Lorenzo

• Presidente Cermi Regional, Pedro Martínez

• Modera: Inmaculada Martínez, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Discapacidad del COPRM



11:00 h. | Conferencia: “Discapacidad y suicidio, una visión comunitaria” a cargo de Felipe Yagüe, coordinador del Grupo de Trabajo, “psicología y discapacidad” del COP Catalunya



11:40 h. | Análisis de Yaiza Perera, jefa de sección de El Mundo. Coordinadora '11 vidas'. Periodista Especializada en la prevención del suicidio. 'Cómo incentivar la conciencia social desde la comunicación'



12:00 h. | Mesa Técnica:

• Verónica Rodríguez, Psicóloga especializada en atención a personas con discapacidad intelectual. "Entre el estigma y la invisibilidad: la prevención del suicidio en las personas con discapacidad intelectual"

• Tania Sánchez, Psicóloga y Neuropsicóloga clínica. “Enfermedad crónica y suicidio: la reconfiguración de la identidad como clave para la prevención”

• Timanfaya Hernández, Psicóloga sanitaria y forense. Decana COP Madrid. Profesora en distintas universidades. "Dolor, discapacidad y conducta autolítica"

• Modera: Noelia Martínez. Coordinadora Grupo de Trabajo de Prevención del Suicidio



13:00 h. | Conclusiones: Borja Astilleros, vocal Junta de Gobierno del COPRM y responsable del área de discapacidad.



13:15 h. | Cierre a cargo de Pilar Torres. Concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia.