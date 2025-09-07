En directo
Programa
• Pilar Martín. Decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM)
• José Alberto Pardo. Director de La Opinión
9:40 h. | Inauguración institucional:
• Juan José Pedreño. Consejero de Salud de la Región de Murcia
10:00 h. | Mesa Institucional:
• Directora General de Salud Mental de la Región de Murcia, Mª José Lozano
• Miembro de la Comisión de discapacidad de la Asamblea Regional de Murcia, Luz Marina Lorenzo
• Presidente Cermi Regional, Pedro Martínez
• Modera: Inmaculada Martínez, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Discapacidad del COPRM
11:00 h. | Conferencia: “Discapacidad y suicidio, una visión comunitaria” a cargo de Felipe Yagüe, coordinador del Grupo de Trabajo, “psicología y discapacidad” del COP Catalunya
11:40 h. | Análisis de Yaiza Perera, jefa de sección de El Mundo. Coordinadora '11 vidas'. Periodista Especializada en la prevención del suicidio. 'Cómo incentivar la conciencia social desde la comunicación'
12:00 h. | Mesa Técnica:
• Verónica Rodríguez, Psicóloga especializada en atención a personas con discapacidad intelectual. "Entre el estigma y la invisibilidad: la prevención del suicidio en las personas con discapacidad intelectual"
• Tania Sánchez, Psicóloga y Neuropsicóloga clínica. “Enfermedad crónica y suicidio: la reconfiguración de la identidad como clave para la prevención”
• Timanfaya Hernández, Psicóloga sanitaria y forense. Decana COP Madrid. Profesora en distintas universidades. "Dolor, discapacidad y conducta autolítica"
• Modera: Noelia Martínez. Coordinadora Grupo de Trabajo de Prevención del Suicidio
13:00 h. | Conclusiones: Borja Astilleros, vocal Junta de Gobierno del COPRM y responsable del área de discapacidad.
13:15 h. | Cierre a cargo de Pilar Torres. Concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia.