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La Opinión de Murcia

La Opinión de Murcia

Programa

09:30 h | APERTURA

  • Pilar Martín Chaparro, decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM)
  • María del Mar Martínez-Cachá, Directora General de Salud Mental de la Región de Murcia
  • Francisco Javier Sánchez, Director General de Deportes de la Región de Murcia
  • Francisco Santolaya Ochando, presidente del Consejo General de la Psicología de España (COP)
  • José Alberto Pardo, director de La Opinión.

09:55 h | INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

  • Pilar Torres, concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia.

10:05 h | CONFERENCIA INAUGURAL

  • Isabel Balaguer
    Catedrática Emérita de la Universitat de València y Honorary Senior Research Fellow de la Universidad de Birmingham. Académica de Número de la Academia de Psicología de España y referente internacional en Psicología del Deporte.
Presenta: Fran Ortin, psicólogo del deporte.

10:35 h | JUGADA A TRES

  • Toñi Martos, directora del Departamento de Psicología de la Fundación Blanca.
  • Lucía Guisado, ex-seleccionadora española del equipo femenino de gimnasia artística.
  • Javier Vilariño, entrenador y regatista.

11:20 h | CARA Y CRUZ

  • Rafael Alcázar Corona, director gerente del Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia.
  • Sonia Ruiz Escribano, deportista paralímpica de élite y diputada de la Asamblea Regional.
  • Modera: Noelia Martínez, miembro del Grupo de Trabajo de Prevención del Suicidio del COPRM

12:00 h | CAREO

  • Ainhoa Pinedo, atleta.
  • María del Mar Jover, exatleta olímpica.
  • Modera: Dioni García, periodista deportivo

12:40 h | TESTIMONIO

  • Almudena Briones, deportista de alto nivel retirada.

13:10 h | CONCLUSIONES

  • Víctor Contreras, coordinador Grupo de Trabajo de Deportes del COPRM.

13:25 h | CIERRE INSTITUCIONAL

  • Isabel Ayala, consejera de Salud de la Región de Murcia.

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