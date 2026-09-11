Pilar Martín Chaparro, decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM)
María del Mar Martínez-Cachá, Directora General de Salud Mental de la Región de Murcia
Francisco Javier Sánchez, Director General de Deportes de la Región de Murcia
Francisco Santolaya Ochando, presidente del Consejo General de la Psicología de España (COP)
José Alberto Pardo, director de La Opinión.
09:55 h | INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL
Pilar Torres, concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia.
10:05 h | CONFERENCIA INAUGURAL
Isabel Balaguer
Catedrática Emérita de la Universitat de València y Honorary Senior Research Fellow de la Universidad de Birmingham. Académica de Número de la Academia de Psicología de España y referente internacional en Psicología del Deporte.
Presenta: Fran Ortin, psicólogo del deporte.
10:35 h | JUGADA A TRES
Toñi Martos, directora del Departamento de Psicología de la Fundación Blanca.
Lucía Guisado, ex-seleccionadora española del equipo femenino de gimnasia artística.
Javier Vilariño, entrenador y regatista.
11:20 h | CARA Y CRUZ
Rafael Alcázar Corona, director gerente del Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia.
Sonia Ruiz Escribano, deportista paralímpica de élite y diputada de la Asamblea Regional.
Modera: Noelia Martínez, miembro del Grupo de Trabajo de Prevención del Suicidio del COPRM
12:00 h | CAREO
Ainhoa Pinedo, atleta.
María del Mar Jover, exatleta olímpica.
Modera: Dioni García, periodista deportivo
12:40 h | TESTIMONIO
Almudena Briones, deportista de alto nivel retirada.
13:10 h | CONCLUSIONES
Víctor Contreras, coordinador Grupo de Trabajo de Deportes del COPRM.
13:25 h | CIERRE INSTITUCIONAL
Isabel Ayala, consejera de Salud de la Región de Murcia.