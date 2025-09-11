Cartel Inscripción

Programa 09:30h | Recepción de asistentes



10:00h | Discurso de Carlos Campos, director de AgroBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia de CaixaBank.



10:07h | Apertura institucional a cargo de Sara Rubira Martínez, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia.



10:15h | Mesa de expertos: “Tecnología disruptiva al servicio del Sector”.

• Nuria Egea, CEO de Tecnoalgae

• Jorge Garcia, CTO y socio de Pack2earth

• Mario Quesada, CEO y fundador de Weitec

• Miguel Pascual, CEO y cofundador de Hareas

• Andrés Antonio Martínez, Director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la Región de Murcia

Moderador: Samuel Rabadán, director DayOne Empresas Tecnológicas e inversores CaixaBank C. Valenciana y Región de Murcia.



11:00h | Clausura Javier Aznar, director comercial de Red de CaixaBank en la Región de Murcia.



11:05h | Coffee-Networking



11:35h | Fin del evento



