Inversión y concienciación para hacer de la Región de Murcia un ejemplo de economía circular

Enrique Soler

«La Región de Murcia paga aproximadamente 100 millones de euros al año en impuesto de vertido, y a consecuencia del incumplimiento de la propia Ley de Residuos se enfrenta a fuertes sanciones económicas». Eduardo Azcona, director de Negocio Sureste de PreZero, indicó durante el III Foro Municipalismo que este podría ser el titular del futuro, en unos años, si el impuesto de vertido evoluciona como ha ocurrido en Reino Unido (150 euros/tn) y no actuamos con celeridad. Esta situación es común a la mayoría de regiones del territorio nacional, por lo que urge empezar a actuar para que el titular del futuro sea: «La Región de Murcia, ejemplo de economía circular, cumple la Ley de residuos, genera electricidad verde para el 10% de los ciudadanos de la región y produce compost de alta calidad para su industria de referencia, el campo».

PreZero, empresa especializada en el tratamiento de los residuos, su recogida y la limpieza viaria, gestiona en la Región de Murcia aproximadamente el 70% de todos los residuos que se generan mediante las plantas de Ulea y Cañada Hermosa. «Recogemos los residuos y limpiamos las calles de más de medio millón de murcianos», apunta Azcona.

Un compromiso social

Pero al papel de las compañías cuyo ámbito de trabajo es la gestión de residuos, y al de las administraciones que deben ir de la mano de estas para que la aplicación de la normativa suponga las menos trabas posibles, se debe sumar una concienciación por parte de la ciudadanía sin la cual el objetivo de la sostenibilidad es inalcanzable. «Los residuos que se generan en los hogares demandan un papel activo y protagonista de cada uno de nosotros a nivel individual. Y tenemos que ser algo más contundentes con la responsabilidad en materia de reciclaje. Es una obligación de cada uno de los ciudadanos segregar sus residuos de manera correcta, y si no entendemos esa participación activa, los cimientos de este objetivo se tambalean, con las consecuencias negativas a nivel económico que ello conlleva», explica el director de Negocio Sureste de PreZero.

Precisamente el Centro de Tratamiento de Residuos de Cañada Hermosa se ha convertido en un referente en economía circular y gestión sostenible de residuos. Más allá de su labor técnica, el centro impulsa una intensa actividad educativa y divulgativa, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental entre ciudadanos y escolares. No obstante, Azcona recalcó la necesidad de realizar inversiones para su adaptación a la normativa vigente.

Se necesita convencimiento político, inversiones público-privadas y mucho consenso

A través de su programa de puertas abiertas y visitas guiadas, ofrece la oportunidad de conocer de cerca el ciclo de los residuos y cómo convertirlos en recursos. Las visitas incluyen charlas educativas sobre economía circular y gestión sostenible, recorrido por las instalaciones, observando los procesos de clasificación y valorización de materiales, así como actividades interactivas en el aula medioambiental, donde se explica el impacto del reciclaje.

Las visitas están abiertas a colegios, asociaciones y ciudadanos interesados, y buscan inspirar a las nuevas generaciones sobre la importancia de una gestión responsable de los residuos.

Reto Río Limpio

La concienciación teórica se traduce en acción directa también gracias a iniciativas como el Reto Río Limpio, a través de la cual no solo se involucra a los ciudadanos en la limpieza del río Segura, sino que también se refuerza la importancia del compromiso comunitario y del respeto por el medio ambiente.

Y a esa concienciación por parte de la ciudadanía se suma ese modelo de ciudad 2.0 en el que se trabaja para poder contar con las infraestructuras suficientes y adecuadas para la gestión de los residuos, dotando además a los municipios de los medios necesarios, en este caso, de los cinco contenedores para el reciclaje. «La implantación del quinto contenedor, de color marrón y destinado a la recogida separada de residuos orgánicos, es fundamental, y no solo eso, todos ellos se deben encontrar accesibles para facilitar a la ciudadanía el reciclaje y así poder exigirle, entonces sí, esa obligación de segregar en origen».

Esos residuos que deberían ser depositados correctamente en cada contenedor acaban en las plantas de tratamiento, como las de Ulea o Cañada Hermosa (Murcia), y se segregan diferenciando los productos para poder ‘reintroducirlos’ en la economía. «Ese porcentaje debe ser del 65% en 2035, y ahí es importantísimo que la materia orgánica del quinto contenedor juegue un papel fundamental, porque aproximadamente el 40% del peso de nuestra bolsa de basura es materia orgánica. Con el 35% restante, que no podemos reciclar, podemos hacer dos cosas: enterrarlo en un vertedero o valorizarlo energéticamente, es decir, incinerarlo. En Europa se ha marcado que, en 2035, un máximo de un 10% acabe en el depósito controlado, por lo que queda claro que debemos disponer cuanto antes de instalaciones de valorización energética para tratar el 25% restante. Esto permitirá generar electricidad verde, reducir la dependencia energética de la Región y dar cumplimiento a la Ley de Residuos, además de puestos de trabajo cualificados y estables», afirma Azcona.

En España se sigue optando por enterrarlo, aunque desde Europa ya nos han avisado de que ese no es el camino. Los retos a los que nos enfrentamos, pues, en el ámbito de la gestión de residuos son: la mejora del modelo de recogida, el implantando del quinto contenedor de forma masiva, la inversión en las plantas de tratamiento e instalaciones para tratar la materia orgánica, preferentemente en plantas de biogás con aprovechamiento energético, así como en la incineración de residuos. «Tenemos la oportunidad en la Región de Murcia de demostrar que podemos ser punteros en el ámbito de la gestión de residuos, al igual que ya lo hemos demostrado en la industria agroalimentaria o con la gestión del ciclo del agua, siendo en este sentido auténticos referentes tanto estatales como internacionales».

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Pero para ello se necesita convencimiento político, potentes inversiones público-privadas y mucho consenso. «PreZero, como líder del sector en Murcia, asegura tener la capacidad de inversión y la experiencia para su consecución», concluye el dirigente de PreZero.