Restaurante Maloca: la propuesta 360 que redefine los eventos en primera línea del Mar Menor
Su cocina, bajo la firma del chef Sergio Conesa, apuesta firmemente por una elaboración propia, artesanal e integrada en cada bocado
Ubicado en primera línea de costa, en la emblemática Playa de Los Alemanes, Restaurante Maloca se consolida como el escenario ideal para celebraciones y eventos a orillas del Mar Menor. Su ubicación privilegiada, con el mar como testigo, ofrece una versatilidad única gracias a la posibilidad de celebrar ceremonias civiles directamente sobre la arena, y a sus tres espacios exclusivos, cada uno ideado para un momento clave del encuentro. Por un lado, la Palapa, un área exterior con un característico techo vegetal idóneo para acoger grandes banquetes sintiendo la brisa del mar y con unas vistas espectaculares a la Isla del Ciervo. Por otro, Pura Playa, una zona rodeada de vegetación y unida directamente a la arena, ideal para la fiesta posterior y para disfrutar del mejor atardecer de La Manga del Mar Menor. Y para eventos o reuniones que buscan un ambiente más íntimo, Saturna, un salón semiabierto con amplios ventanales pensado para las citas más acogedoras.
La verdadera seña de identidad de Maloca reside en su capacidad para ofrecer una propuesta 360, donde el espacio se funde de manera personalizada con una gastronomía de autor de primer nivel. A diferencia de otras alternativas del sector, y bajo la firma del chef ejecutivo Sergio Conesa, la cocina de Maloca apuesta firmemente por una elaboración propia, artesanal e integrada en cada bocado; desde el primer aperitivo del cóctel hasta el plato principal y el postre, todo ello desde el respeto absoluto al producto local y la personalización total del menú.
Esta versatilidad no solo brilla en bodas y citas privadas, sino también en eventos corporativos, jornadas de empresa y citas temáticas de gran formato. Un ejemplo claro de ello es ‘El Ronqueo del Verano’, uno de los eventos más esperados de la temporada estival en La Manga del Mar Menor, donde Maloca acoge desde el arte del despiece tradicional del atún rojo en directo hasta un menú exclusivo y un show musical con talento regional.
El Restaurante Maloca se ha convertido, en definitiva, en un referente que hace de cada encuentro una experiencia impecable, sofisticada e inolvidable.
Más sobre Restaurante Maloca
- Contacto: 615 11 90 00 / eventos@restaurantemaloca.es / @restaurantemaloca
- Quejas por un control de alcoholemia de la Guardia Civil en la autovía del Mar Menor: 'Es una vergüenza hacer esto en plena ola de calor
- La Aemet extiende los avisos por tormentas en la Región de Murcia al domingo: 'Pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes
- Incendio en el antiguo sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña: buscan a dos sospechosos que huyeron en una moto
- Calles cortadas este domingo en Murcia desde las 7.00 horas por la final del mundial: consulta los recorridos alternativos
- Llegan las tormentas de verano a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla en el Noroeste y el Altiplano
- La Región de Murcia, contra las cuerdas por el nuevo decreto contra inundaciones
- El capitán Alatriste ya vigila el Puerto de Cartagena
- Los Garres, representante de la Región de Murcia en la final del Mundial