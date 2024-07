El plan 'anti-Mbappé' de España también afectará a Dembelé y a Griezmann

España prepara el duelo de este martes, (21:00, Allianz Arena de Múnich) ante Francia con tres bajas importantes en el once, dos de ellas en la línea defensiva. Dani Olmo entrará por el lesionado Pedri, una sustitución que en realidad ya se contemplaba por el rendimiento deportivo que está dando el jugador del Leipzig, que además de ser elegido mejor jugador del partido ante Alemania, ha marcado en los dos últimos partidos de la selección saliendo del banquillo (Georgia y Alemania).

La baja de Carvajal, "fundamentalísima"

Pero los recambios realmente significativos se producirán en la línea defensiva, donde Nacho y Jesús Navas entrarán en lugar de los sancionados Le Normand y Carvajal. Relevos importantes por tratarse del rival que se trata, la Francia de Mbappé, Griezmann, Dembelé, Thuram. Kolo Muani y Barcola. Porque además Deschamps tiene activados a todos sus delanteros con relevos constantes en las alineaciones en las que Kylian y el jugador del Atlético parecen fijos, cambiando el tercer miembro del ataque.

Lucía Feijoo Viera, Fermín de la Calle

Para los periodistas de medios internacionales que cubren el día a día de la selección en esta Eurocopa, son bajas, especialmente la de Carvajal, “muy relevantes”. Sid Lowe, corresponsal en España del diario inglés The Guardian, apunta que “cuando ves a Francia ves un equipo que juega mal y te da miedo por lo que puede hacer más que por lo que hace. Dan sensación de fiabilidad aun no teniéndola. Es muy difícil descifrarla, pero la ausencia de Dani Carvajal porque me parece que es fundamentalísima”. Javier Cáceres, redactor del diario alemán, Süddeutsche Zeitung, comparte la importancia de la baja del lateral del Real Madrid: “En una situación normal España es favorita por la racanería francesa, pero las bajas pueden pesar mucho. La de Carvajal, sobre todo, es motivo de preocupación siempre y cuando Mbappé vuelva a ser Mbappé. Cosa que no ha sido hasta ahora en esta Eurocopa” Por último, Pol Ballús, periodista de The Athletic, edición deportiva de The New York Times, pone el foco en la diversidad de recursos de España, que “ha demostrado más fútbol que Francia, que no encaja y cómo ha marcado los goles, pero los de De la Fuente han mostrado recursos de sobra. Creo que se llevarán el partido y estarán en la final de Berlín”.

Navas se estrena con Mbappé a sus 38 años

La ausencia de Carvajal no pasa por alto para nadie, y menos para el seleccionador, que apostará salvo sorpresa de última hora por Jesús Navas, el otro lateral derecho de la convocatoria. A sus 38 años, el sevillano se cruzará por primera vez con Kylian Mbappé, algo que está siendo muy comentado en el entorno de la selección. Sin embargo, Luis de la Fuente declaraba en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que “ese tipo de futbolistas no se puede defender en duelos individuales porque son especialistas en superar a un rival. Van a cobrar especial importancia las ayudas, tendremos que hacer coberturas, estar en disposición de echar una mano al compañero. En lo personal este equipo es generoso en el esfuerzo, es muy solidario. Y el partido va a demandar eso especialmente”.

De la Fuente y sus ayudantes han trabajado específicamente con la defensa y con el mediocampo para que se desplieguen esas ayudas durante el partido. Y ahí tendrán mucho protagonismo tanto los centrales, en el caso de Navas, el otro jugador que entra en la zaga, Nacho, como el factor de corrección que será el mediocentro derecho, Rodri. Los españoles han tenido un visionado por líneas para ajustar los automatismos defensivos específicos, y una charla general en la que De la Fuente ha insistido en los patrones de juego franceses y el peligro de las contras de los de Deschamps: “Francia es un grandísimo equipo con grandísimas individualidades. Alemania se parece más a nosotros con la presión alta y la posesión. Francia juega de otra manera. Es más repliegue, pero con una velocidad de transición muy rápida” Y ponía el acento en mantener las distancias sin generar muchos espacios: “Nosotros sabemos que cuando jugamos con mucho dominio y control, tenemos que tener cuidado porque hay más distancia entre los jugadores y las líneas y esa amplitud facilita a los rivales que puedan contragolpear. Hay que tener cuidado con las vigilancias”.

Sin embargo, Mbappé no es el único jugador al que se ha referido De la Fuente, su ayudante Pablo Amo, o los analistas y expertos en el scouting de la selección. “Mbappé es buenísimo, pero tienen a Dembelé, Griezzman, Barcola.. Tiene jugadores de un nivel buenísimo. Y por dentro igual. Un equipo muy bueno, pero nosotros no somos menos buenos que ellos. También deben estar intranquilos por jugar contra nosotros”. Cucurella también tendrá que estar muy atento a Dembelé, en caso de que sea el elegido, porque Deschamps ha probado a todos sus delanteros y podrían entrar Thuram, Kolo Muani o Barcola. Aunque la concesión del hombre del partido ante Portugal invitan a pensar que será el ‘Mosquito’ el elegido. Así que Laporte y Fabián tendrán que estar prestos para ayudar al lateral del Chelsea cuando el extremo del PSG intente ganarle la espalda o entrar por dentro.

El seleccionador español tiene clara la clave del partido: “El que se lleve el partido a su terreno tendrá mas posibilidades de ganarlo. Sabemos que se tratará de ser más efectivos, minimizar errores y reducir el margen de error a la mínima expresión porque el nivel del rival te penaliza mucho”. Francia entregará el balón a España y tratará de hacerle daño a la espalda. Pero la realidad es que a día de hoy, los galos no han marcado un solo gol en jugada en la Eurocopa. Suman tres goles, dos en propia meta de los rivales y otro de penalti de Mbappé. Aún así, De la Fuente ha diseñado un dispositivo anti-Mbappé que también afectará a Dembelé y a un Griezmann que tiene tendencia a echarse atrás para hacer de lanzados de los extremos. La batalla en la pizarra promete ser apasionante.