España no cederá la final del Mundial 2030: el Bernabéu o el Camp Nou será la sede

Este lunes se decidirán de forma definitiva las sedes que albergarán partidos del Mundial 2030 en España. La comisión organizadora se reunirá para establecer si presenta once estadios, como estaba fijado, o se suman dos nuevos, que serían el Nou Mestalla de Valencia y Balaídos en Vigo.

Fuentes federativas aseguraron a esta redacción que la prioridad será asegurar la final de la Copa del Mundo. En caso de que Portugal y Marruecos pidan albergar la final a cambio de aceptar dos sedes más españolas, se cerrará el dossier con los once estadios previstos inicialmente: San Mamés, Anoeta, Riazor, Bernabéu, Metropolitano, La Cartuja, Camp Nou, Cornellà, La Romareda, La Rosaleda y Gran Canaria.

La sede de la final debe ser en España como condición ineludible con los estadios del Santiago Bernabéu y el Camp Nou como opciones. El estadio madridista parece favorito, pero la decisión todavía no está tomada de forma definitiva.

A día de hoy, parece difícil que Portugal, con tres sedes, y Marruecos, con seis sedes, acepten la propuesta de 13 recintos españoles sin pedir nada a cambio. Por tanto, todo apunta a que Valencia y Vigo difícilmente podrán sumarse al proyecto.

Posible inhabilitación a Rocha

En la Federación se están viviendo días de alta actividad ya que, al mismo tiempo, se está pendiente de la decisión del TAD, posiblemente en la segunda quincena de julio, sobre la posible inhabilitación de Pedro Rocha. En caso de producirse, Rocha podrá pedir la suspensión cautelar o la anulación de este determinación. Una Junta Gestora debería ponerse de nuevo al frente si el actual presidente no puede seguir.

En cualquier caso, los tres puntos en que la instrucción del caso se basa para inhabilitar a Rocha se ven muy debatibles por parte del presidente, quien ya está preparando las alegaciones con su abogado. La Federación queda al margen de esta defensa.

Se considera que Rocha cometió un abuso de autoridad en tres aspectos:

1- Despedir al secretario general, Andreu Camps. La Gestora de Rocha tuvo que cesarle ante el motín de las jugadoras de la selección española en la Oliva. El ex Secretario de Estado, Víctor Francos, apoyo la destitución que pedían las futbolistas de una persona muy afín a Rubiales. La FIFA y la UEFA tenían a vicepresidentes siguiendo este caso. De no haber prescindido de Camps, las futbolistas no estaban dispuestas a volver a jugar.

2- Personalización en el caso Brody. La Federación entendía que tenía que ser parte porque puede ser perjudicada patrimonialmente por el 'caso Rubiales'. Proteger los intereses patrimoniales de la RFEF era una prioridad y toda la Gestora estuvo de acuerdo.

3- La rescisión del contrato mercantil con un abogado (González Cueto), que era quien supervisaba los contratos federativos que ahora están en tela de juicio.

Por tanto, siguen los días convulsos en la Federación, pese a que la RFEF ha logrado acuerdos muy importantes para lograr la paz del fútbol español con estamentos del nivel de LaLiga y de los sindicatos de futbolistas.