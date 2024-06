Mbappé: "¿Courtois? No estoy en el grupo de what's App del Real Madrid todavía"

Kylian Mbappé, nuevo delantero del Real Madrid y capitán de Francia, compareció en la rueda de prensa previa al partido de octavos que medirá a su selección con Bélgica. El jugador comenzó hablando de su fractura de nariz, que hizo peligrar su permanencia en la Eurocopa: "No sentí que me había roto la nariz. Cuando me choqué con el defensa, me dije que algo que había pasado. Y cuando me vi en el espejo, creía que la Eurocopa terminaba para mí. Estoy contento por estar aquí. Es incómodo, porque la tenga muy inflamada y no he dormido bien. No jugué contra Países Bajos y lo pasé mal porque es difícil estar en el banquillo y no poder ayudar. Pude jugar ante Polonia y estoy contento por poder ayudar a mis compañeros ahora”.

Jugar con la nariz rota

Kylian también habló de cómo le defenderán los rivales: "Cuando juegas con la nariz rota y no te has operado, es diferente. Creo que el otro día Lewandowski no me tocó la nariz a posta. Sé dónde me iba a embarcar cuando decidí no operarme. Puede que reciba golpes y que el dolor persista. Voy a intentar darlo todo para llevar a Francia a lo más alto. La nariz no se va a romper más”. Mbappé analizó a su rival, Bélgica: "Perdieron ante Eslovaquia, pero nosotros tampoco ganamos a Austria y Países Bajos. Ha perdido jugadores importantes y hay una nueva generación que llega, que quiere hacer historia. Es una amenaza. Sabemos contra qué tipo de equipo jugamos. Hay grandes jugadores enfrente. Estamos impacientes de jugar. No hay nadie que piense que vamos a ganar por haberles derrotado en 2018”.

Fermín de la Calle

El madridista fue preguntado si había cruzado algún mensaje con el belga Thibaut Courtois, su futuro compañero: "No estoy en el grupo de What's App del Real Madrid todavía. Espero que no tarde (risas). No he hablado todavía con Courtois. Le conozco, pero no he hablado con él. Mejor que no esté, porque sería más duro con él”.

Por último, volvió a hablar sobre las elecciones en Francia: "La importancia que le demos a las elecciones depende un poco de vosotros. Por supuesto, no cambia nada. Vamos a esperar los resultados y las estimaciones. Cuando acabe, voy a ver qué pasará. Después, están las segundas elecciones y que todo pase bien”.