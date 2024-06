Ferran alcanza a Zarra y se reivindica a golpe de goles

Ferran Torres sumó ante Albania su gol número 20 en la selección española, igualando con ello al mítico Telmo Zarra. El extremo del Barcelona, que se ha enfundado la zamarra azulgrana en 44 ocasiones, fue elegido MVP del partido. Ferran presenta un ratio goleador con España muy superior al que tiene como jugador de club.

A un paso de Sergio Ramos y Di Stéfano

El valenciano compareció en la sala de prensa del Düsseldorf Arena a la conclusión del encuentro donde reiteró que "siempre es un orgullo representar a mi país, voy a aprovechar las opciones que me dé el míster hasta el final. Vamos a octavos con nueve de nueve. Siempre he tenido claro que quiero seguir haciendo historia con la selección, quiero estar entre los máximos goleadores de la historia y no voy a parar hasta lograrlo".

Ferran es el decimocuarto goleador en la lista histórica de la selección, a tres de entrar entre los diez máximos goleadores. Con 23 tantos figuran Di Stéfano y Sergio Ramos, con 26 Butragueño y lidera la tabla David Villa con 59 goles, 17 más que Álvaro Morata. El delantero atlético es el futbolista con más tantos de los que están en la Eurocopa de Alemania. Torres disputó 72 minutos ante Albania, tiempo en el que realizó tres remates, marcó un gol y recorrió 8,1 kilómetros.

El futbolista llegó al Barcelona en 2021 del Manchester City de Pep Guardiola, tras pasar los azulgranas 55 millones de euros. La integración no fue fácil por culpa de las lesiones. "Fue un año duro, tuve una lesión y un momento en el que no tenía bien del todo la cabeza", confesó el jugador. En esta temporada que termina tampoco se ha ganado la titularidad con Xavi, pero lo ha llevado con más naturalidad, sobre todo por el trabajo que realiza con su el psicólogo José Ángel Caperán, con quien no solo trabaja en el ámbito deportivo, también de cara a su vida cotidiana.

Soldado de Luis de la Fuente

Torres dejó claro que se siente un hombre importante en la selección de De la Fuente: "Todos nos podemos considerar titulares y esa es una de las claves. Cualquiera puede solucionar el partido. Desde el banquillo se pueden solucionar partidos". El valenciano lleva tatuado en su espalda un Ave Fénix con la frase ‘Lo intentas, te equivocas, te levantas’. Y en su pierna derecha reza la leyenda ‘Refuse to sink’ (negarse a hundirse). Esa actitud y esa ambición son las que han seducido a un De la Fuente que siempre ha tenido al azulgrana entre sus jugadores fetiches.

"Ferran es un jugador que puede jugar como extremo abierto generando mucho desequilibrio, a pierna cambiada llegando con peligro al área, y como nueve falso aportando mucha movilidad en ataque. Su versatilidad nos encanta", apuntaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Pablo Amo, segundo entrenador de la selección. Ahora, en medio de los rumores que hablan de su posible inclusión en la operación de algún fichaje importante del Barça, Ferran se reivindica en la selección alcanzando al mítico Zarra.