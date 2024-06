Nacho estará recuperado para los octavos de final

Luis de la Fuente puede volver a tener a disposición a sus 26 convocados muy pronto. Nacho y Ayoze son los dos jugadores que están entre algodones y el madridista ha dado un paso adelante en el último entrenamiento.

Nacho dejó el gimnasio para ejercitarse sobre el terreno de juego. Sus molestias musculares están remitiendo y todo apunta a que podrá entrar en los planes del riojano de cara a los octavos de final del próximo domingo 30 de junio. Nacho se ejercitó de forma suave ya que no forzará la máquina viendo que el partido ante Albania no tiene trascendencia.

No obstante, parece difícil que recupere el puesto en el once del que disfrutó frente a Croacia tras la presencia de Ayméric Laporte frente a Italia. El jugador del Al-Nassr rindió a gran nivel, aportó mucho en la salida de la pelota y el encuentro frente a los albaneses le puede venir de maravilla para coger ritmo de cara a los octavos de final.

Cabe recordar que España se clasificó como primera de grupo con la victoria ante Italia y ya no se juega nada ante Albania. La Roja tiene en mente el partido del 30 de junio de octavos de final, con un rival que aún no conoce ya que será uno de los mejores terceros clasificados que no se definirán hasta la última jornada.

El otro 'tocado' es Ayoze Pérez. El canario notó unas molestias en uno de los remates a puerta en el duelo frente a los italianos y en estas dos últimas sesiones ha preferido no entrenar.

El jugador confía en tener mejores sensaciones en la sesión previa al duelo en Düsseldorf del lunes en el que apuntaba a titular ya que De la Fuente renovará al once titular.

Ayoze mostró un gran estado de forma frente a los italianos, destrozando a sus rivales por la banda izquierda, y está ansioso por volver a disponer de minutos. De la Fuente decidirá a última hora si le da minutos ante Albania o lo reserva para el cruce decisivo de los octavos de final de la Eurocopa.