De la Fuente activa la unidad B el día de su cumpleaños en un entreno lluvioso

La selección española de fútbol se ejercitó esta tarde en las instalaciones de su campamento base de Donaueschingen después de regresar de Gelsenkirchen, donde ganó a Italia para sellar su clasificación como líder de grupo para octavos. Los de Luis de la Fuente llegaron pasadas las dos de la tarde al cuartel general en la Selva Negra, donde comieron y descansaron del viaje desde la cuenca del Ruhr.

La unidad B en el campo sin los titulares

El entrenamiento programado, que se desarrolló bajo una lluvia incesante en una tarde más propia de otoño, era de recuperación, por lo que no saltaron al césped los titulares del encuentro ante Italia, Tampoco estaban en el campo Nacho, que arrastra unas molestias y no pudo jugar ante los transalpinos, ni Ayoze, que se quedó trabajando en el gimnasio. El canario saltó al campo en los minutos finales del partido ante la azzurra y dispuso de dos ocasiones claras para marcar.

De la Fuente trabajó en el campo con los futbolistas que no fueron titulares y que estarán en el once que se enfrentará a Albania el próximo lunes en Düsseldorf. Jugadores como David Raya, Jesús Navas, Dani Vivian, Grimaldo, Mikel Merino, Zubimendi, Fermín, Dani Olmo, Ferran, Mikel Oyarzabal, Baena o Joselu serán de la partida ante los albaneses después de que el seleccionador confirmase en rueda de prensa tras el triunfo ante Italia que "el próximo partido nos permite refrescar el equipo y así dar ocasiones a jugadores que no han jugado tanto y agradecer la generosidad de esos jugadores que anteponen el interés general al propio. Trataremos de hacer justicia con ellos".

Los jugadores que saltaron al campo le hicieron pasillo al seleccionador, que este viernes cumplía 63 años. El de Haro pasó recibiendo alguna caricia cariñosa y las bromas de sus jugadores y de los miembros del staff que le acompañaron en el inicio del entrenamiento. Para este sábado está prevista otra sesión de entrenamiento a las 11:00 horas y rueda de prensa posterior de Aymeric Laporte.