España cayó en las semifinales de la Eurocopa del 2021 en la tanda de penaltis. La Roja hizo méritos suficientes como para llevarse el partido, pero tuvo que ir a remolque a raíz del gol de Chiesa, Morata pudo empatar, pero el controvertido delantero no pudo ser el héroe ya que él mismo falló el penalti decisivo en la tanda que acabó con las ilusiones.

Luis Enrique se reservaba una sorpresa y ésta fue la ausencia del once de Morata para jugar con Dani Olmo de falso nueve. Oyarzabal entró para actuar por la derecha y Ferran Torres lo hizo por la izquierda. Un tridente totalmente remodelado para buscar fisuras a la solida defensa italiana.

España se hizo con la pelota de inicio con un rival que buscó sus opciones con la velocidad de los puntas a la espalda de la zaga española. Immobile siempre estaba al límite del fuera de juego para aprovechar cualquier despiste de Eric Garcia y Laporte.

Ferran Torres, en una buena diagonal, tuvo la primera ocasión con un tiro raso desviado, mientras que Italia rompió con Emerson por la izquierda, sorteó a Unai y dejó el balón a Barella, quien se lió en el límite del área y no llegó a disparar a puerta vacía. Fue un serio aviso de que la azzurra con poco podía hacer realmente daño.

La selección mordía arriba para intentar jugar de forma constante en campo contrario con un Dani Olmo que fue un incordio por el centro. De sus botas partió un lanzamiento seco que Donnarumma pudo atajar y lo volvió a intentar con un trallazo alto. España era capaz de acelerar en la zona de tres cuartos con un Pedri celestial. Cada vez que el balón pasaba por sus pies se generaba algo y así fue como combinó con Alba hasta encontrar a Oyarzabal en el vértice del área y empalmó a las nubes.

Palo y resurgir italiano

El partido se agitó antes del descanso y Emerson pudo propinar un severo golpe con un lanzamiento sin ángulo que se estrelló en el palo. Un susto antes de coger aire en el tiempo de descuento.

Italia vio que debía salir de la cueva y fue mucho más eléctrica en la reanudación. Immobile avisó pronto y el duelo entró en un toma y daca. Busquets acompañó una contra de Oyarzabal y no encontró portería por muy poco y Unai Simón tapó bien a Chiesa. El meta del Athetic ya no pudo hacer nada en una contra en la que Laporte estuvo rápido al quite, pero el rebote le quedó a Chiesa quien mandó el balón a la escuadra.

A Italia le había salido bien la idea de mover el partido y España debía volver a arrancar en busca del empate. Morata entró al campo y llegaron dos ocasiones consecutivas. Oyarzabal no acertó a cabecear un balón franco y Olmo empalmó con el exterior rozando el poste. En el otro lado, Unai evitó el segundo tanto italiano.

Esperanza con Morata

Luis Enrique puso a su segundo nueve, Gerard Moreno, y Rodri para dar fuerza a la medular. Cuando Luis Enrique planeaba acabar con dos portentos físicos como Marcos Llorente y Adama, llegó el zarpazo español. Pared fulgurante de Dani Olmo con Morata y el juventino definió con calidad para empatar con la zurda.

Quedaban diez minutos y España buscó la victoria, pero el encuentro llegó a la prórroga. Una serie de rebotes en una falta lanzada por Olmo pudo significar el tanto español en un tiempo añadido en el que la Roja lo siguió intentando, aunque las fuerzas fueron fallando y ni la entrada de Thiago reactivó el juego.

Como frente a Suiza se llegó a los penaltis y esta vez el desenlace fue fatídico. La tanda empezó bien con Unai Simón parando el penalti a Locatelli, pero Olmo lanzó alto después. Gerard Moreno y Thiago, por España, y Bonucci y Bernardeschi, por Italia, marcaron, mientras que Donnarumma detuvo la pena máxima a Morata antes que Jorginho, con 'paradinha', engañara a Unai y metiera a los italianos a la final.

Ficha técnica:

1 - Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Tolói, m.74); Barella (Locatelli, m.85), Jorginho, Verratti (Pessina, m.74); Insigne (Belotti, m.85), Chiesa (Bernardeschi, m.107) e Immobile (Berardi, m.62).

1 - España: Unai Simón; Azpilicueta (Marcos Llorente, m.85), Eric García (Pau Torres, m.109), Laporte, Jordi Alba; Busquets (Thiago, m.106); Koke (Rodri, m.70), Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres (Morata, m.62) y Oyarzabal (Gerard Moreno, m.70).

Goles: 1-0, m.60: Chiesa. 1-1, m.80: Morata.

Tanda de penaltis: Locatelli: fallo (0-0). Olmo: fallo (0-0). Belotti: gol (1-0). Gerard Moreno: gol (1-1). Bonucci: gol (2-1). Thiago: gol (2-2). Bernardeschi: gol (3-2). Morata: fallo (3-2). Jorginho: gol (4-2).

Árbitro: Felix Brych (Alemania). Amonestó a Busquets (51) por España; y a Tolói (97) y Bonucci (118) por Italia.

Incidencias: Encuentro de semifinales de la Eurocopa 2020, disputado en Wembley ante 57.811 espectadores.