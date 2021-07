La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto en marcha una campaña para que los aficionados de la selección que viven en Inglaterra acudan mañana a Wembley a apoyar al conjunto de Luis Enrique Martínez ante Italia en la primera semifinal de la Eurocopa 2020.

"We need you" (Os necesitamos) es el mensaje de esta iniciativa con la que se pretende paliar la imposibilidad de que los seguidores acudan desde España a presenciar el encuentro, que comenzará a las 21.00 horas CET (19.00 GMT).

Los aficionados españoles (así como italianos y daneses) procedentes de sus países que quieran asistir en el estadio londinense de Wembley a las semifinales o la final de la Eurocopa deberán cumplir una cuarentena de diez días a su llegada al Reino Unido, reducible a cinco con un test adicional, confirmó el Gobierno británico.

El Ministerio de Deportes emitió este domingo un recordatorio sobre las reglas que deben cumplir los seguidores y subraya que negará la entrada al país de los sospechosos de querer saltarse la cuarentena, mientras que quienes la incumplan afrontan multas de hasta 10.000 libras (11.650 euros).

Tanto España (menos Baleares) como Dinamarca e Italia están en la lista ámbar de destinos internacionales del Gobierno de Londres, que requiere aportar un test negativo al entrar al Reino Unido y hacerse otros dos el segundo y octavo día de la cuarentena de diez días -que puede reducirse a cinco si obtienen otro PCR negativo el quinto día-.

Antes de embarcar, los viajeros deben completar un formulario y reservar con antelación esos test de la covid-19.

El ministerio señaló que los aficionados en posesión de una entrada que ya hayan cumplido su cuarentena deben tener en cuenta que el día de los partidos el transporte irá más lleno, por lo que recomienda salir con tiempo, y recordó que, para entrar al estadio, deben contar también con un test de antígenos negativo realizado en las 48 horas anteriores a la apertura de las puertas.

Dentro de Wembley, será obligatorio el uso de mascarilla y la Federación de Fútbol inglesa realizará controles aleatorios entre los espectadores, indica el comunicado gubernamental.

Tanto las semifinales como la final se disputarán ante 60.000 aficionados, en su mayoría de las Islas Británicas y algunos VIPs de la UEFA autorizados por el Ejecutivo de Boris Johnson, lo que supone un 75 % de la capacidad total de Wembley y el mayor aforo en un evento deportivo desde el comienzo de la pandemia.

"Desde la RFEF, se es muy consciente de la gran cantidad de españoles que residen en Reino Unido, y sobre todo en su capital, Londres, escenario del encuentro. Es más importante que nunca que todos los que puedan, den su aliento y ánimo a España en un momento tan importante y en un partido que decide el pase a la gran final en esta Eurocopa", asegura la institución.

Así mismo, precisa que en esta campaña se invita a los ciudadanos ingleses que conocen y viajan a España, especialmente en verano, apoyen a la Roja.