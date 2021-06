La selección española abrirá este lunes en el Estadio de La Cartuja de Sevilla su participación en la Eurocopa con un primer duelo ante la competitiva Suecia, frente a la que buscará el mejor estreno posible en cuanto a resultado y sensaciones para dejar atrás todo lo sucedido en la semana previa.

España entra en escena en el torneo continental y espera ya de inicio no dejar dudas en un choque que no se presenta sencillo y ante un rival ya conocido de la fase de clasificación, pero ante el que no estuvo Luis Enrique Martínez en el banquillo ni en la clara, pero trabajada, victoria del Santiago Bernabéu (3-0) ni en el sufrido empate (1-1) de Solna.

Habituada a que se le atraganten los debuts en grandes citas, la Roja tratará de mostrar sus cartas para que se la considere a entrar en ese tren de aspirantes a la corona de Portugal y, quizá más importante, para dejar atrás la semana previa a este primer encuentro del Grupo E en el que es la favorita por delante de suecos, polacos y eslovacos.

El positivo de Sergio Busquets de hace una semana convulsionó la tranquilidad necesaria de la concentración y obligó a cambiar todo su plan de entrenamientos, mientras que crecía la incertidumbre sobre nuevos casos y que a Las Rozas llegaban hasta 17 jugadores para un plan 'B'. Sólo hubo uno más, el de Diego Llorente, que finalmente fue un 'falso positivo' y ya el sábado el equipo pudo volver a entrenar de manera conjunta.

Pese a todo, el mensaje de optimismo en el seno del equipo, liderado por el propio seleccionador, no sólo no ha variado sino que ha aumentado aún más. El asturiano ha convertido una dificultad en un acicate más para realzar la fortaleza y unidad de un grupo que ahora debe demostrar en el campo su mejor versión futbolística ante una Suecia siempre peligrosa y a la que también ha afectado el coronavirus.

Ahora, sacar los tres puntos arrojarían también más tranquilidad de cara al futuro para una selección a la que el coronavirus sólo le ha dejado jugar un amistoso, el empate sin goles ante Portugal, actual campeona de Europa, del que queda la duda de lo que probó o no Luis Enrique.

Posibles alineaciones

ESPAÑA: Unai Simón; Llorente, Azpilicueta, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Fabián; Ferran Torres, Morata y Gerard Moreno.

SUECIA: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Sebastian Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak y Berg.

Horario y dónde ver el partido

El debut de España en la Eurocopa 2021 podrá disfrutarse en Telecinco a las 2.00 horas. También puedes seguir el partido en directo aquí. El minuto a minuto con las ocasiones, los goles, las tarjetas, los cambios y el resultado del encuentro.