Teo Romero va destituir un regidor el 2013 que li va retreure irregularitats

El PSC va destituir el regidor de Margarida de Montbui Sebas Leno, després que aquest denunciés al seu partit irregularitats en el sou de l´alcalde, Teo Romero. Leno va detectar irregularitats, l´any 2013, ho va parlar amb l´alcalde, però aquest li va negar tot i es va enfadar. Per aquest motiu, va decidir deixar el càrrec de tinent d´alcalde, i va conservar l´acta de regidor.

Leno també va enviar una denúncia als llavors secretaris de Política Municipal i d´Organització del partit, Josep Mayoral i Esteve Terrades. Tots dos el van citar per parlar però, al cap de pocs dies, el PSC el va fer fora del grup municipal i també del partit. Teo Romero, en canvi, va continuar al capdavant de l´Ajuntament. En aquells moments, Romero era l´alcalde de Montbui, era també el president comarcal de la formació a l´Anoia (2001-2017) i tenia relació directa amb la direcció nacional del partit.

Aquestes suposades irregularitats a l´Ajuntament de Santa Margarida de Montbui no han estat investigades fins ara, però Teo Romero si que ha estat investigat i sentenciat per un delicte de malversació continuada quan era president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), càrrec que compatibilitazava amb l´alcaldia. El judici no es va arribar a celebrar ja que Teo Romero, que en mitjans de comunicació havia negat els fets, va admetre´ls en seu judicial desprñes d´un acord entre les parts. Romero va ser condemant a dos anys de presó queen principi no haurà de complir en no tenir antecedents penals, i quatre d´inhabilitació.

Segons ha relatat Leno, l´acomiadament va ser «del tot improcedent», però no l´ha volgut fer el públic fins aquest moment perquè ara vol donar suport al regidor de l´Hospitalet de Llobregat Jaume Graells, que al juny va presentar la seva dimissió com a tinent d´alcalde per la «inacció» del govern municipal davant les presumptes irregularitats econòmiques al Consell Esportiu que ell mateix va denunciar a la policia, en un cas en el que també hi ha involucrada l´alcaldessa i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.