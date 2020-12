El departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ de l´Ajuntament d´Olesa de Montserrat impulsa la campanya de joguines no sexistes coincidint amb les dates nadalenques. L´acció consistirà a informar a través de cartells i repartir amb aquest missatge a les escoles.

Els cartells simulen una carta als Reis d´Orient amb un missatge adreçat a les famílies en general amb l´objectiu d´evitar que durant la infància es creïn estereotips i rols de gènere a través de joguines o determinats jocs que tradicionalment s´atribueixen a nens i a nenes. Com a novetat d´enguany, el departament recomanarà, a través de les xarxes socials de l´Ajuntament, sis vídeos elaborats per la cooperativa Cúrcuma i que tenen com a objectiu treballar el sexisme i els rols de gènere amb els infants: Ara em dic Joana, El Quim i les Barbies, La Mercè vol ser bombera, La Ventafocs ja no creu en prínceps blaus, No m´agrada el futbol i Quan les nenes volen alt.

L´agent d´Igualtat de l´Ajuntament d´Olesa, Núria Vallespir, remarca que tot i que s´ha anat avançant, encara hi ha molts estereotips de gènere que marquen moltes dinàmiques socials com el fet d´atribuir uns determinats colors a les nenes o peces de roba i, fins i tot, joguines.

Vallespir ha dit que «la campanya persegueix que qualsevol persona al veure un cartell reflexioni sobre com s´aborda el problema del sexisme a casa i quina és la nostra reacció si veiem un nen que vol jugar a nines, vol portar faldilles o una nena que només juga a futbol». Vallespir veure necessària la campanya per combatre el rols de gènere que es perpetuen en altres àmbits.