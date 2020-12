Saba crea places amb un carregador de cotxe elèctric

arxiu particular

Els pàrquings de l´empresa Saba d´Igualada i de Puigcerdà oferiran places de pàrquing amb carregador elèctric en un projecte que duen a terme a tots els aparcaments que tenen arreu del país, la majoria a Barcelona. Endesa X, Saba i Saba Barcelona Bamsa han creat conjuntament la proposta ParkElectric, dedicada a aquells usuaris de vehicle elèctric que no tinguin la possibilitat d´instal·lar un carregador privat per al seu vehicle elèctric al seu habitatge.

Amb ParkElectric els usuaris podran llogar mensualment una plaça d´aparcament i un equip de recàrrega per a ús exclusiu a la xarxa d´aparcaments de Saba i de Bamsa i inclourà 160 kWh al mes per recarregar el seu cotxe elèctric, amb els quals es poden recórrer de mitjana uns 1.000 quilòmetres mensuals.

Hi ha el 65% de propietaris de vehicles que no tenen un garatge on instal·lar un punt de recàrrega.

El servei ja està disponible a tota la xarxa de pàrquings de Saba i Bamsa en els quals ja hi ha carregadors d´ús públic –informació actualitzada i disponible a www.endesax.com i a www. saba.es o a través de l´app de Saba. Els aparcaments de Saba tenen 170 places d´aparcament per a vehicles elèctrics en 48 aparcaments de Catalunya, a Barcelona, Badalona, Blanes, Cadaqués, Figueres, Girona, Igualada, Mataró, Puigcerdà, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.