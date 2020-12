Esparreguera dedica el calendari local als sanitaris de la covid

L´Ajuntament d´Esparreguera dedica el calendari 2021 que fa cada any als sectors implicats directament en la crisi sanitària de la covid-19. Els 8.500 exemplars d´aquesta edició d´enguany es reparteixen a la població, de manera gratuïta, des dels comerços de la vila. Altres anys, es repartien des de l´Oficina d´Atenció a la Ciutadania (OAC), però enguany, per tal d´afavorir el teixit comercial municipal es poden trobar als comerços.

El repartiment del calendari coincideix també amb el plat fort de la campanya de comerç de proximitat «Nadal a Esparreguera, celebrem-lo a casa nostra!», que ha començat aquest cap de setmana amb la celebració de la Fira de Santa Llúcia a l´antic mercat municipal.

L´alcalde d´Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat que «el calendari és una bona ocasió? per poder reivindicar aspectes rellevants vinculats al nostre municipi, i aquest any, que ha estat i segueix sent fortament marcat per la pandèmia de la covid-19, hem volgut fer un reconeixement a la tasca que han fet diferents col·lectius que han estat a primera línia per fer front a la pandèmia, tot i que som conscients que en són molts més els que han treballat en l´emergència social i sanitària, tant de l´àmbit públic com del privat i de la societat civil»