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Don Antonio Egea de Gracia

Esquela publicada en LA OPINIÓN el 2 de agosto de 2026

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  1. Pegan fuego a la casa de la familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia
  2. Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
  3. Pasan a disposición judicial los ocho miembros de una misma familia que lincharon y mataron a un hombre en Murcia: aún van heridos y ensangrentados
  4. La familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia alega defensa propia: 'Él llevaba un palo y atacó primero
  5. Un estanco de Cartagena, agraciado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería Nacional Extraordinario de Agosto
  6. Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
  7. Cárcel para tres de los detenidos por el crimen de Barriomar: el resto queda en libertad
  8. Murcia tendrá aparcamiento gratuito en todo el municipio durante el mes de agosto

Don Antonio Egea de Gracia

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El tiempo en Lorca: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

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El UCAM Murcia 26-27 tendrá por primera vez en la historia cinco ‘centenarios’

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La rendija de Sabiote (03/07/2026)

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