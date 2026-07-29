Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE MurciaBiometano en MulaNuevo presidente FremmParo en la RegiónJazz San Javier
instagramlinkedin

D. Alfonso Carrasco García

Esquela publicada en LA OPINIÓN el 29 de julio de 2026

D. Alfonso Carrasco García

D. Alfonso Carrasco García / 0

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents