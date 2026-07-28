Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obra pública MurciaRayas MediterráneoCárcel orden de alejamientoPedro Benito Real MurciaAlcaraz récord
instagramlinkedin

D. José Luis Carretero Martínez

Esquela publicada en LA OPINIÓN el 28 de julio de 2026

D. José Luis Carretero Martínez

D. José Luis Carretero Martínez / 5

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Añádenos en Google
  1. Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
  2. Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia
  3. Muere un hombre de 64 años al ahogarse en la piscina municipal del Infante en Murcia
  4. Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica
  5. Aficionados del Real Murcia, FC Cartagena y Águilas, pendientes del ‘Pacto de los 15 €’ en Primera RFEF
  6. Alarma por una vivienda en llamas en un carril de la huerta de Murcia
  7. Una investigación de la Arrixaca tratará de determinar cómo se ‘apaga’ el cerebro
  8. El río Segura ya discurre por el meandro del Vivillo en Murcia: los futuros senderos y el nuevo cauce toman forma

'El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido

'El Gorreta', el delincuente que tiroteó a la Policía en San Pedro del Pinatar, se escondía en el Polígono de La Paz de Murcia: ya está detenido

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

La Región bate su récord histórico de trabajadores en un segundo trimestre pese a que el paro repunta en 3.000 personas

La Región bate su récord histórico de trabajadores en un segundo trimestre pese a que el paro repunta en 3.000 personas

El paro sube en Murcia en 3.000 personas mientras desciende en 213.300 en España

El paro sube en Murcia en 3.000 personas mientras desciende en 213.300 en España

D. José Luis Carretero Martínez

D. José Luis Carretero Martínez

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

D. Juan Pedro Cascales Jaranay

D. Juan Pedro Cascales Jaranay

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión
Tracking Pixel Contents