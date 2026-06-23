Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primarias PSOE MurciaPrecios sanidadHuelga transportesViolación ÁguilasReal MurciaVivienda barata en la costa
instagramlinkedin

D. Tomás Subiela Sánchez

Esquela publicada en LA OPINIÓN el 21 de junio de 2026

D. Tomás Subiela Sánchez

D. Tomás Subiela Sánchez / 0

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents