D. Andrés Martínez García
Esquela publicada en LA OPINIÓN el 9 de junio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Murcia se hace 'invisible': El Ayuntamiento exige explicaciones al Gobierno por la instalación de pantallas acústicas
- Estas son las tiendas y supermercados que abren hoy, día de la Región de Murcia
- Nuevos cortes totales y parciales al tráfico en Murcia por las obras de Red Eléctrica
- La Cárcel Vieja convierte el verano en Murcia en un laboratorio de arte, cine y pensamiento contemporáneo: consulta la programación
- Un grupo de bailarines murcianos actúa para el Papa en el Bernabeu: 'Hemos terminado llorando
- Los expertos coinciden: dormir con el aire acondicionado encendido no es el problema, sino ponerlo así durante la noche
- Guillén y la prueba de la reprobación
- La restauración del río Segura protagoniza uno de los actos satélite del festival europeo de la Nueva Bauhaus