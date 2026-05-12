D. José Ballesta Germán

Ha fallecido a los 67 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad

D.E.P.

El Ayuntamiento de Murcia ha dispuesto, tras la gran acogida y las muestras de cariño recibidas por parte de la ciudadanía, que la capilla ardiente en el Salón de Plenos del Consistorio quede abierta al público esta mañana, de 8 a 10 horas, para que todos los murcianos puedan rendirle un último homenaje.

Asimismo, se ha habilitado un libro de condolencias, tanto físico como digital, en el que los asistentes pueden continuar dejando constancia de su recuerdo, reconocimiento y afecto.

El funeral religioso por su eterno descanso se celebrará hoy, martes 12 de mayo, a las 11 de la mañana, en la Catedral de Murcia, en una ceremonia presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, que contará con la presencia de la Santísima Virgen de la Fuensanta, Patrona de Murcia.

El Ayuntamiento de Murcia envía las condolencias de toda la ciudad a sus familiares y amigos.

Murcia fue su vocación y su legado. Vivió por su ciudad con la misma pasión con la que será recordado para siempre.

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Rogamos una oración por su eterno descanso.