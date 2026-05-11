Excelentísimo Señor Alcalde de Murcia
D. José Ballesta Germán
Esquela publicada en LA OPINIÓN el 11 de mayo de 2026
Ha fallecido a los 67 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad
D.E.P.
El Ayuntamiento de Murcia ha dispuesto, como muestra del pesar de la ciudad, la instalación de la capilla ardiente en el Salón de Plenos del Consistorio, donde quedará abierta al público para que todos los murcianos puedan rendirle un último homenaje de 10 a 22 horas este lunes 11 de mayo, permitiendo el acceso de ciudadanos, representantes institucionales y colectivos sociales que deseen despedirse de quien ha sido alcalde de la ciudad y uno de sus más destacados servidores públicos. Asimismo, se habilitará un libro de condolencias en el que los asistentes podrán dejar constancia de su recuerdo, reconocimiento y afecto.
El funeral religioso por su eterno descanso se celebrará en la Catedral de Murcia mañana, martes 12 de mayo, a las 11 de la mañana, en una ceremonia presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
El Ayuntamiento de Murcia envía las condolencias de toda la ciudad a sus familiares y amigos.
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