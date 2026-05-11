D. Eduardo Miravet López
Esquela publicada en LA OPINIÓN el 2 de mayo de 2026
- Estudio de la UMU: más de la mitad de los españoles son partidarios de establecer una república
- Atrae a un menor de 12 años a su almacén de Torre Pacheco con la excusa de darle galletas y abusa de él sexualmente
- El ‘Atapuerca murciano’ donde un lince de hace un millón de años apareció rodeado de rinocerontes y tigres dientes de sable
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo
- Muere José Ballesta, el alcalde de Murcia que persiguió la excelencia
- Rebeca Pérez, la primera vicealcaldesa de Murcia, asume el mando hasta que se elija un nuevo alcalde
- Cultura recupera para Abanilla los retratos históricos de los Rocafull, figuras clave en el origen del señorío de la villa
- El depósito de la grúa municipal de Murcia, en busca de nueva ubicación