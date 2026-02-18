Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones UMUMuere José FuertesPolémica en San JavierAlcaraz en DohaThe Champions Burger
instagramlinkedin

Esquelas

Don José Fuertes Fernández

Esquela publicada en La Opinión el 18 de febrero de 2026

Don José Fuertes Fernández

Don José Fuertes Fernández

Don José Fuertes Fernández

Don José Fuertes Fernández / L. O.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil anuncia controles sorpresa en Murcia a cualquier hora y en cualquier carretera
  2. El Gobierno de España premia de nuevo a la UCAM como Universidad del Deporte
  3. Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
  4. Las familias de Lorca dispondrán de 300 plazas para conciliar en Semana Santa
  5. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  6. Algunos de los momentos más destacados del incendio de Cabo Tiñoso.
  7. Una inversión de 3,8 millones de euros mejora el abastecimiento al Polígono de Cavila y a las pedanías bajas de Caravaca con agua del Taibilla
  8. Las mejores imágenes del Desfile de Carnaval de Cabezo de Torres 2026

Esta es la 'fresería' viral que ha abierto sus puertas en el centro comercial Thader de Murcia

Esta es la 'fresería' viral que ha abierto sus puertas en el centro comercial Thader de Murcia

ElPozo-Grupo Fuertes, entre las empresas que mejor tratan el talento en España

ElPozo-Grupo Fuertes, entre las empresas que mejor tratan el talento en España

Las pymes tendrán en exclusiva dos licencias de ChatGPT Business gratis con BBVA

Las pymes tendrán en exclusiva dos licencias de ChatGPT Business gratis con BBVA

Pediatras murcianos alertan del riesgo del reto viral del paracetamol

Pediatras murcianos alertan del riesgo del reto viral del paracetamol

Especialistas en metales y plaguicidas para vigilar la calidad del agua

Especialistas en metales y plaguicidas para vigilar la calidad del agua

Un rally contra la ley: un informe jurídico deja en vía muerta la modificación de los límites de Sierra Espuña

Un rally contra la ley: un informe jurídico deja en vía muerta la modificación de los límites de Sierra Espuña

Josefine Table: "Los jóvenes no se acercan al franquismo por motivos ideológicos, sino identitarios, para formar parte del grupo"

Josefine Table: "Los jóvenes no se acercan al franquismo por motivos ideológicos, sino identitarios, para formar parte del grupo"

Más de 800.000 euros para cuidar la salud del Segura

Más de 800.000 euros para cuidar la salud del Segura
Tracking Pixel Contents