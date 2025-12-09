Dª María Adán Salas
Esquela publicada en La Opinión el 8 de diciembre de 2025
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- En directo: FC Cartagena-Real Murcia, el gran derbi regional
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- El Real Murcia se sube a la chepa del FC Cartagena en el derbi
- Fuertes medidas de seguridad antes del derbi FC Cartagena-Real Murcia
- Piden la exención del IVA a quien facture menos de 85.000 euros
- FC Cartagena y Real Murcia reviven el derbi con las espadas en alto
- 28 tesoros en peligro: el inventario rojo del patrimonio cartagenero