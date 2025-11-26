D. Carmelo Villada Garre
Esquela publicada en La Opinión el 26 de noviembre de 2025
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- Estos son los nuevos establecimientos que abrirá Nueva Condomina próximamente
- Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche
- Diego Conesa pone punto final a sus aspiraciones en el PSRM
- Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para ver el encendido del Gran Árbol con Richard Gere
- La presencia del avispón oriental está "controlada", según la Comunidad
- De México a Budapest: qué tiene la Región de Murcia para convertirse en escenario de rodajes internacionales
- Estos son los restaurantes de la Región de Murcia que conservan su Estrella Michelin