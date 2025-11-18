Dª Josefa Martínez Gil
Esquela publicada en La Opinión el 18 de noviembre de 2025
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- Puente Tocinos, en shock tras la muerte de su vecina Carmelina en un atraco: 'Hay que echarse a la calle
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Así será el nuevo Cortylandia de Murcia: fechas, horarios y todas las novedades
- Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad
- Matan a una mujer de 89 años al asaltarla para robarle las joyas en plena calle en Murcia
- José María López: 'Cada vez hay más odio hacia los ciclistas y hablar de ello sin que se malinterprete es complicado
- La Región de Murcia bajará a cero grados esta semana