D. Alberto Joaquín Marqués Roquer
Esquela publicada en La Opinión el 6 de noviembre de 2025
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- José María López, murciano con residencia en Nerpio: “La situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad"
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Casi 80.000 funcionarios de la Región aumentarían su sueldo con el nuevo acuerdo entre Gobierno y sindicatos
- Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
- Murcia como set de grabación: estas son las películas que se han grabado en la ciudad antes de 'F.A.S.T.'
- Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo
Extremadura en otoño: naturaleza, tradición y sabor en su mejor momento
Un proyecto de Junta de Extremadura
Oviedo: una navidad para sentir, saborear y descubrir
Un proyecto de Ayuntamiento de Oviedo
Tres destinos donde el sol no se esconde
Un proyecto de Sercotel