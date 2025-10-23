Dª Ana María del Carmen García Buiges
Esquela publicada en La Opinión el 23 de octubre de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Instalan en el Mar Menor el primer arrecife experimental de ostra plana para restaurar el ecosistema
- El Gobierno aprueba la licitación del desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de la Caleta del Estacio
- Críticas y elogios de un joven de La Rioja a la Región de Murcia en su 'Vuelta a España': 'Me dijeron que Cartagena es más bonita
- Felipe Moreno omite prestar socorro a un Real Murcia colista
- Arranca la construcción de 228 viviendas junto al futuro Parque Metropolitano de Barriomar
- Tres peatonalizaciones como la de Alfonso X se proyectan en Murcia
- El Ayuntamiento de Cartagena anuncia que en el monte de La Atalaya se creará un 'bosque comestible'
- Vacunación antigripal por la tarde y sábados ante el repunte de casos