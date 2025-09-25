D. Ángel Sáez Zamora
Esquela publicada en La Opinión el 25 de septiembre de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este es el supermercado más barato de Murcia: hasta 1.888 € de ahorro al año en la cesta de la compra
- La tortuga mora pone en alerta al campo murciano
- Este es el mejor restaurante de Murcia para probar el guiso más típico del otoño: olla gitana
- Suspenden la tala de unos pinos centenarios frente al Mar Menor tras la alerta vecinal
- Educación revisará el modelo de oposiciones para reducir las incidencias
- Héctor Pérez, una solución inesperada en el Real Murcia
- Sabadell-FC Cartagena: aplazado por una granizada
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil