Dª María Teresa Vigueras Meseguer
Esquela publicada en La Opinión el 19 de septiembre de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mario Picazo confirma el desplome en la Región de Murcia: 'El otoño llega pisando fuerte
- Un hotel gastronómico y una antigua tienda de alimentación: los dos restaurantes de Murcia que compiten por ser 'la mejor apertura de España
- No son barracas y tampoco restaurantes: los 'merenderos' de Murcia en plena huerta donde se come como en 1880
- Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios
- Estos son los locales que competirán en la Ruta-Concurso de la Mejor Marinera 2025
- El invierno se asoma tímidamente a la Región de Murcia: AEMET confirma la bajada de temperaturas a partir de la próxima semana
- Luz verde a la subida salarial del 0,5% a 65.000 empleados públicos de la Región de Murcia
- Un joven que circulaba en patinete sin casco, herido grave tras chocar con una furgoneta en Alcantarilla